شاهد- مورينيو يُخرج لاعبا جزائريا خلال مباراة دون إشراك بديل له

في أحد أكثر قرارات المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إثارة للجدل، أخرج الدولي الجزائري حسام عوار خلال المباراة التحضيرية الأخيرة لفريقه روما قبل انطلاق الدوري الإيطالي لكرة القدم للموسم الجديد 2023-2024.

وأخرج مورينيو عوار في الدقيقة 80 من المباراة الودية التي جمعت بين روما ومضيفه بارتيزاني تيرانا الألباني بشكل مفاجئ، واللافت أن ذلك حدث دون أن يوقف الحكم أحداث اللقاء، كما ظهر في مقطع فيديو منتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "X" (تويتر سابقا).

Jose Mourinho took Aouar out in the middle of the match out of his own free will and ended the game with 10 men after exhausting all the subs.

Mourinho must be protecting Aouar at all cost😂pic.twitter.com/FcT8H4JCVB

