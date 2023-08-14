شاهد.. ثلاثية للاتحاد و"هاتريك" لمالكوم مع الهلال في الدوري السعودي

دشن فريق الاتحاد بقيادة نجمه الجديد المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة حملة الدفاع عن لقبه بفوز على مضيفه الرائد 3-0 اليوم الاثنين في الجولة الأولى للدوري السعودي لكرة القدم.

وحسم الاتحاد المباراة في الشوط الثاني بثلاثية تناوب على تسجيلها المغربي عبد الرزاق حمد الله بتمريرة من بنزيمة (58) والبرازيلي إيغور كورونادو (73 و79).

وعلى ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة أهدر الرائد هدفا عندما كسر الجزائري أمير سعيود مصيدة التسلل وواجه المرمى، لكنه لعب كرة سهلة في أحضان الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي (8)، ولاحت فرصة للاتحاد عندما صوب بنزيمة كرة قوية مرت بجانب القائم (27)، ليمرر مهاجم ريال مدريد الإسباني السابق كرة للبرازيلي رومارينيو داسيلفا فشل في السيطرة عليها بمواجهة المرمى (40).

وأنقذ أحمد الرحيلي مرماه من هدف محقق عندما تصدى لرأسية المغربي عبد الرزاق حمد الله (45).

وواصل الاتحاد سيطرته في الشوط الثاني، وافتتح حمد الله التسجيل بعدما قطع البرازيلي فابينيو الكرة ومررها إلى بنزيمة الذي حولها إلى هداف الدوري الموسم الماضي، فراوغ وسدد كرة في الشباك (58).

وكاد الرائد يدرك التعادل بعد 4 دقائق، لكن كرة عبد الله الفهد اصطدمت بالعارضة (63)، ومن هجمة سريعة نجح الاتحاد في مضاعفة النتيجة بتسديدة كورونادو من الجهة اليمنى قوية إلى يسار أحمد الرحيلي (73)، ليعمق حامل اللقب جراح مضيفه بالثالث بعدما سدد بطل العالم السابق الفرنسي نغولو كانتي كرة قوية تصدى لها الحارس وعادت لتجد المتابع كورونادو (79).

وأنقذ الحارس غروهي مرماه من هدف محقق بتصديه لكرة رائد الغامدي (83).

الهلال يفوز بثلاثية مالكوم

وفي مباراة أخرى فاز الهلال على مضيفه أبها 3-1 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية "المحالة".

وفرض نجم الزعيم الجديد البرازيلي مالكوم نفسه نجما للقاء بتسجيله ثلاثية الهلال في الدقائق الـ30 والـ54 والـ76، فيما سجل هدف الفريق الخاسر قائده التونسي سعد بقير (32).

بدأت مجريات الشوط الأول مع تسديدة من بقير من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس عبد الله المعيوف، وجاء الرد سريعا عن طريق المهاجم عبد الله الحمدان بعد تمريرة من ناصر الدوسري.

فرض الهلال سيطرته، وكاد الحارس المعيوف يستقبل أول الأهداف بعد خروج خاطئ من مرماه لم يستفد منه البولندي غجيغوش كريتشوفياك، لينجح في افتتاح التسجيل عبر مالكوم بعد تمريرة من ناصر الدوسري (30).

وأدرك أبها التعادل بعد دقيقة واحدة بفضل بقير بتسديدة قوية لم يتمكن الحارس المعيوف من التصدي لها.

وفي الشوط الثاني تواصلت الإثارة وأضاع عبد الله الحمدان هدفا مؤكدا بعد صناعة مميزة من سالم الدوسري وتسديدة فوق المرمى، لينجح مالكوم في تسجيل الثاني بتسديدة قوية لم يتمكن الحارس الكاميروني ديفيس إيباسي من التصدي لها (54).

وأجرى البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال تبديلا، فأشرك سعود عبد الحميد بدلا من محمد البريك، فيما حقق مالكوم الـ"هاتريك" بتمريرة من البديل سعود عبد الحميد (76).