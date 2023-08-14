ريال مدريد يستعير حارس المرمى "كيبا" من تشلسي لموسم واحد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين ضم حارس المرمى كيبا أريزابالاغا من تشلسي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وذكر ريال مدريد في بيان على موقعه الرسمي على الإنترنت، "اتفق نادي ريال مدريد وتشلسي على انتقال اللاعب كيبا أريزابالاغا على سبيل الإعارة لهذا الموسم، حتى 30 يونيو/حزيران 2024".

واستعرض ريال مدريد أرقام أريزابالاغا مع تشلسي، حيث ذكر، "في المواسم الخمسة التي قضاها مع تشلسي، فاز بدوري أبطال أوروبا (1)، كأس العالم للأندية (1)، كأس السوبر الأوروبي (1) والدوري الأوروبي (1). حصل هذا العام على جائزة أفضل تصدي في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022/2023".

وأضاف، "كيبا لاعب دولي مع إسبانيا، التي توج معها بدوري الأمم الأوروبية 2023. كذلك فاز ببطولة أوروبا تحت 19 سنة في 2012. وسيقام غدا الثلاثاء، 15 أغسطس/آب عند الساعة 1:30 ظهرا، حفل تقديم كيبا كونه لاعبا جديدا في ريال مدريد… بعد ذلك، سيعقد كيبا مؤتمرا صحفيا".

وكان أريزابالاغا البالغ من العمر 28 عامًا انضم إلى تشلسي في صفقة قيمتها 71.6 مليون جنيه إسترليني (90.7 مليون دولار) قادما من أتلتيك بيلباو الإسباني في آب/أغسطس 2018.

ويأتي التعاقد معه في ظل حاجة ريال مدريد لتعزيز خياراته لحراسة المرمى إثر إصابة تيبو كورتوا التي ستبعده، على الأرجح، في أغلب فترات الموسم الجديد.