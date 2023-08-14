تقارير إعلامية: الهلال السعودي يتعاقد مع البرازيلي نيمار موسمين

ذكرت تقارير إعلامية أن نادي الهلال السعودي تعاقد مع المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لمدة موسمين، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي. سي."، فإن توقيع العقد سيتم بعد تجاوز اللاعب الفحوصات الطبية.

وبهذا ينضم نيمار إلى كل من البرتغالي روبن نيفيش القادم من وولفرهامبتون الإنجليزي مقابل 55 مليون يورو، والسنغالي خاليدو كوليبالي القادم من تشلسي الإنجليزي مقابل 20 مليون يورو، ولاعب لاتسيو الإيطالي السابق الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش، إلى جانب البرازيلي مالكوم الوافد إلى الهلال من زينيت سان بطرسبورغ الروسي مقابل 60 مليون دولار.

وحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن نيمار سيحصل على مجموع 160 مليون يورو (175.43 مليون دولار) لمدة موسمين.

ولم يشارك اللاعب (31 عاما) في مباراة سان جيرمان الأولى بالدوري الفرنسي، التي انتهت بالتعادل أمام لوريان، في حين ذكرت صحيفة "سبورت" أنه طلب أن يتم إعارته لبرشلونة من أجل التوقيع للنادي السعودي.

ووفقا للتقرير، يعتقد نيمار أن الاستمرار موسما آخر في أوروبا سيكون مهما، خاصة أن بطولة كوبا أميركا ستقام عام 2024.

ولم يلعب نيمار منذ فبراير/شباط الماضي، عندما تعرض لإصابة في الكاحل.

وكان اللاعب البرازيلي انضم إلى باريس سان جيرمان في 2017 قادما من برشلونة في صفقة بلغت 222 مليون يورو، ويمتد عقده مع الفريق الفرنسي حتى صيف 2027.

وتوج مع الفريق بـ5 ألقاب في الدوري الفرنسي و3 ألقاب في كأس فرنسا، لكنه عجز عن قيادة الفريق للقبه الأول في دوري أبطال أوروبا.