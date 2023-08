تشلسي يتفوق على ليفربول ويتعاقد مع كايسيدو بصفقة قياسية بالدوري الإنجليزي

أكمل تشلسي الإنجليزي تعاقده مع لاعب الوسط الإكوادوري مويسيس كايسيدو من برايتون، بصفقة قياسية في البرميرليغ مقدّرة بـ115 مليون جنيه إسترليني (146 مليون دولار) اليوم الاثنين.

وقال فريق غرب لندن إن كايسيدو (21 عاما) وقع عقدا لثمانية أعوام، ليتفوّق على مواطنه ليفربول الساعي لضم الموهبة الصاعدة، بعدما فضّل اللاعب تشلسي.

ويأمل تشلسي، الذي تعادل أمس الأحد مع ليفربول بالذات 1-1 في المرحلة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي، أن يكون كايسيدو متاحا للعب معه في مباراة نهاية الأسبوع المقبل على أرض الجار اللندني ويستهام.

ويمكن أن يعتمد المدرب الجديد لتشلسي الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو على كايسيدو وسط الملعب، بجانب مواطنه بطل العالم إنسو فرنانديز، الذي كان صاحب الرقم القياسي البريطاني حين انضم في يناير/كانون الثاني الماضي إلى النادي اللندني من بنفيكا البرتغالي مقابل 107 ملايين جنيه إسترليني.

وقال كايسيدو "لم أكن لأفكر مرتين بعدما اتصل بي تشلسي، كنت أعرف أني أريد التوقيع مع هذا الفريق. هذا حلم يتحقق".

It was never in doubt. 🙌 pic.twitter.com/Fr11B6Lclp

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 14, 2023