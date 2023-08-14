برشلونة يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني بالتعادل مع خيتافي

استهل برشلونة حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الإسباني لكرة القدم، بالتعادل السلبي مع مضيفه خيتافي، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمسابقة.

وفشل برشلونة في هز شباك مضيفه طوال 90 دقيقة، وأضاع هجومه العديد من الفرص السانحة التي كانت كفيلة بحسم اللقاء لصالحه.

وجاءت الدقيقة 42 لتشهد تعرض البرازيلي رافينيا جناح برشلونة للطرد بعد أن تدخل بمرفق اليد على غاستون ألفاريز لاعب خيتافي.

ولم ينجح خيتافي في استغلال النقص العددي في صفوف برشلونة، بل إنه تعرض لنقص في صفوفه في الدقيقة 57 بعد طرد لاعبه خايمي ماتا بسبب تدخل قوي على رونالد أراوخو مدافع برشلونة.

وافتقد برشلونة كذلك لمدربه تشافي هيرنانديز منذ الدقيقة 76، حيث وجه الحكم له البطاقة الحمراء بسبب كثرة الاعتراضات على قرارته طوال المباراة.

وخلال الدقائق الأخيرة من المباراة، رفض الحكم احتساب ركلة جزاء لصالح برشلونة بعد تعرض أراوخو لإعاقة واضحة.

وبعد اللجوء إلى تقنية الفيديو أشار الحكم إلى وجود لمسة يد على لاعب برشلونة غافي قبل تمرير الكرة إلى أراوخو، وسط اعتراض لاعبي الفريق الكتالوني على القرار.