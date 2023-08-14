رياضة

بالفيديو.. حكم يتواصل مع زملائه بالهاتف التقليدي خلال مباراة في كأس الدوريين

في كأس الدوريات .. هكذا تواصل حكم مباراة مونتيري المكسيكي مع لوس أنجلوس الأمريكي. صورة من فيديو على اكس (تويتر سابقا)
الحكم اضطر لاستخدام الهاتف التقليدي القديم "السلكي" بسبب مشاكل فنية في التواصل اللاسلكي مع حكم الفيديو المساعد (موقع إكس)
14/8/2023

شهدت مباراة لوس أنجلوس إف سي الأميركي وضيفه مونتيري المكسيكي يوم الجمعة الماضي، في ربع نهائي بطولة كأس الدوريين التي ينظمها الاتحادان الأميركي والمكسيكي لكرة القدم، واقعة غريبة وطريفة تحدث لأول مرة في الملاعب، بعدما اضطر حكام اللقاء لاستعمال هاتف تقليدي لمراجعة لقطة مشكوك فيها.

وتداولت حسابات رياضية المقطع الذي أثار تفاعلا واسعا على موقع "إكس" (توتير سابقا)، حيث استخدم الحكم الرابع بالتنسيق مع حكم المباراة الهاتف التقليدي القديم "السلكي"، بسبب مشاكل فنية في التواصل اللاسلكي مع حكم الفيديو المساعد "الفار".

والتقطت الكاميرات الحكم الرابع للمباراة وهو يتحدث عبر خط أرضي مع غرفة حكم الفيديو المساعد، ليقرر بعدها حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء لصالح مونتيري المكسيكي.

ووصفت صحيفة "أوليه" الرياضية الأرجنتينية اللقطة بأنها "لحظة غير عادية" في البطولة، في حين قالت عنها شبكة "إي إس بي إن" الرياضية إنها "لحظة لا تفوت".

وتفاعل مغردون مع اللقطة، فمنهم من اعتبرها طريفة وغريبة، وآخرون سخروا منها، وكتب أحد المغردين ساخرا من لجوء الحكم إلى هاتف قديم لاتخاذ قراره "من المؤكد أن بطولة كأس الدوريين والدوري الأميركي هي سيرك حقيقي".

يذكر أن اللقاء انتهى بفوز الفريق المكسيكي 3-2 ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة في مواجهة مع ناشفيل الأميركي، والفائز منهما سيلتقي في النهائي مع المتأهل من مباراة فيلادلفيا يونيون وإنتر ميامي الأميركيين.

المصدر : الجزيرة