بالفيديو.. حكم يتواصل مع زملائه بالهاتف التقليدي خلال مباراة في كأس الدوريين

شهدت مباراة لوس أنجلوس إف سي الأميركي وضيفه مونتيري المكسيكي يوم الجمعة الماضي، في ربع نهائي بطولة كأس الدوريين التي ينظمها الاتحادان الأميركي والمكسيكي لكرة القدم، واقعة غريبة وطريفة تحدث لأول مرة في الملاعب، بعدما اضطر حكام اللقاء لاستعمال هاتف تقليدي لمراجعة لقطة مشكوك فيها.

وتداولت حسابات رياضية المقطع الذي أثار تفاعلا واسعا على موقع "إكس" (توتير سابقا)، حيث استخدم الحكم الرابع بالتنسيق مع حكم المباراة الهاتف التقليدي القديم "السلكي"، بسبب مشاكل فنية في التواصل اللاسلكي مع حكم الفيديو المساعد "الفار".

والتقطت الكاميرات الحكم الرابع للمباراة وهو يتحدث عبر خط أرضي مع غرفة حكم الفيديو المساعد، ليقرر بعدها حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء لصالح مونتيري المكسيكي.

Y ESTE ESCENA DE THE OFFICE EN EL LAFC-MONTERREY QUE??😂😂😂, alguna vez habian visto esto en un partido?? pic.twitter.com/DfwmyAKO8p — Carlos Lamb (@CarlosLamb_) August 12, 2023

ووصفت صحيفة "أوليه" الرياضية الأرجنتينية اللقطة بأنها "لحظة غير عادية" في البطولة، في حين قالت عنها شبكة "إي إس بي إن" الرياضية إنها "لحظة لا تفوت".

¡Momento imperdible en la Leagues Cup! 😅 El árbitro del juego entre Monterrey y LAFC utilizó este teléfono, luego de problemas de comunicación con el VAR 😳 Tras la revisión se marcó penal en favor de Rayados 📞 pic.twitter.com/E2eVkzi1yf — ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 12, 2023

وتفاعل مغردون مع اللقطة، فمنهم من اعتبرها طريفة وغريبة، وآخرون سخروا منها، وكتب أحد المغردين ساخرا من لجوء الحكم إلى هاتف قديم لاتخاذ قراره "من المؤكد أن بطولة كأس الدوريين والدوري الأميركي هي سيرك حقيقي".

يذكر أن اللقاء انتهى بفوز الفريق المكسيكي 3-2 ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة في مواجهة مع ناشفيل الأميركي، والفائز منهما سيلتقي في النهائي مع المتأهل من مباراة فيلادلفيا يونيون وإنتر ميامي الأميركيين.