الاتحاد الآسيوي يضاعف الجوائز المالية لبطولات الأندية ويطلق بطولة جديدة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الاثنين تجديد بطولاته القارية للأندية اعتبارا من العام المقبل، وزيادة الجوائز المالية، وإطلاق دوري أبطال للسيدات.

واعتبارا من سبتمبر/أيلول 2024، ستنافس أبرز 24 فريقا من أنحاء القارة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة المستحدثة، على أن يحصل الفائز على 12 مليون دولار، 3 أمثال الجائزة المالية التي حصل عليها أبطال النسخ الماضية.

والبطولة هي الأعلى في نظام من 3 مستويات يستبدل الصيغة الحالية، التي تتنافس فيها الأندية في دوري الأبطال أو كأس الاتحاد الآسيوي.

وتشارك في البطولات الجديدة 76 فريقا من أنحاء آسيا، بينها 32 فريقا تنافس في دوري أبطال آسيا، في حين تضم بطولة المستوى الثالث التي تحمل اسم كأس التحدي الآسيوي 20 فريقا.

وقال رئيس الاتحاد سلمان بن إبراهيم آل خليفة "اليوم يبدأ الاتحاد الآسيوي حقبة تاريخية جديدة بهذه المبادرات التي تتطلع للمستقبل في مسابقات الأندية الآسيوية لكرة القدم للرجال والسيدات".

وأضاف "أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طموحاته في أن تواصل فرقنا ولاعبونا التألق في البطولات العالمية، وهذا الطموح يستند بشكل أساسي على تعهدنا بمواصلة الاستثمار في بطولاتنا".

ولم يكشف الاتحاد تفاصيل بشأن دوري أبطال آسيا للسيدات، بينها موعد انطلاقها وجوائزها المالية وعدد الفرق المشاركة.