1.3 مليار يورو في 13 عاما.. أرباح خيالية لبنفيكا من بيع النجوم

حصد نادي بنفيكا حامل لقب الدوري البرتغالي أرقاما فلكية من عمليات بيع اللاعبين والمواهب الشباب خلال العقد الماضي تجاوزت حاجز المليار يورو، وفق تقرير إسباني.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن الصفقة الأخيرة، التي انتقل بموجبها المهاجم غونسالو راموس إلى باريس سان جيرمان الفرنسي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء الإلزامي، رفعت قيمة مبيعات النادي البرتغالي خلال العقد الأخير إلى 1.3 مليار يورو.

وترى الصحيفة أن بنفيكا يعد أكبر مصدّر للنجوم الشباب إلى كرة القدم العالمية، خاصة وأنه يملك إدارات تتقن فن التفاوض وتعرف تماما كيف ومتى تبيع اللاعبين، بالإضافة إلى قدرتها على التعاقد مع المواهب الشابة من جميع أنحاء العالم بأرقام منخفضة، ثم تطورهم وتبيعهم بمقابل مادي كبير.

وعلى الرغم من وجود أندية تنتهج الأسلوب نفسه مثل رين وموناكو الفرنسيان، وكذلك بوروسيا دورتموند الألماني، فإنه لم يصل أي منها إلى نجاح بنفيكا "المذهل"، حيث لا أحد يبيع أفضل منه في القارة الأوروبية.

وبالنظر إلى الانتقالات الأخيرة، فقد سمح بنفيكا للأرجنتيني إنزو فيرنانديز، بطل العالم مع بلاده في مونديال 2022، بالانتقال إلى تشلسي في سوق الانتقالات الشتوية 2023 في صفقة كبيرة بلغت 121 مليون يورو.

وسبق ذلك رحيل المهاجم الأروغواياني داروين نونيز في صيف عام 2022 إلى ليفربول مقابل 80 مليون يورو، قد ترتفع مع المكافآت إلى 100 مليون، وكذلك راموس الذي انتقل مُعارا إلى باريس سان جان جيرمان مع خيار بند الشراء الإلزامي مقابل 65 مليون يورو، بالإضافة إلى 15 مليونا أخرى كمتغيرات.

وتشرح "سبورت" آلية عمل بنفيكا بالقول إنه "يبحث عن المواهب في السوق التي لا تلتفت إليها الأندية الكبيرة، ثم يتعاقد معهم ويراهن عليهم ويمنحهم الفرصة كاملة للتألق ثم يبيعهم لمن يدفع السعر الأعلى".

قائمة أعلى 15 عملية بيع في تاريخ بنفيكا، وجميعها تمت في آخر 13 عاما: