مبابي يعود إلى تدريبات باريس سان جيرمان بعد محادثات "بناءة وإيجابية"

عاد اللاعب الفرنسي كيليان مبابي لتدريبات باريس سان جيرمان بعد "محادثات بناءة وإيجابية بين الطرفين"، وفق ما أعلن حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الأحد.

وشاهد مبابي المباراة التي تعادل فيها باريس سان جيرمان سلبيا مع ضيفه لوريان أمس السبت من المدرجات، وسط تكهنات بشأن رغبته في قضاء الموسم الحالي مع فريقه ثم الرحيل مجانا عقب انتهاء عقده في نهاية الموسم.

وذكر باريس سان جيرمان في البيان، "بعد محادثات بناءة وإيجابية للغاية بين باريس سان جيرمان وكيليان مبابي قبل المباراة أمام لوريان، عاد اللاعب إلى تدريبات الفريق الأول صباح اليوم الأحد".

وغاب مبابي عن الجولة الآسيوية لسان جيرمان في كوريا الجنوبية واليابان وتدرب إلى جانب اللاعبين المرشحين للرحيل.

وتداولت الصحافة خبر تلقي باريس سان جيرمان عرضا خرافيا من الهلال السعودي لضم مبابي، تردد أن قيمته وصل إلى 332 مليون دولار لكن يبدو أن رغبة اللاعب هي الانتقال إلى ريال مدريد.

وكان مبابي (24 عاما) كتب رسالة ترحيب عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب تعاقد باريس سان جيرمان -أمس السبت- مع زميله في منتخب فرنسا عثمان ديمبلي قادما من صفوف برشلونة.