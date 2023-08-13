رياضة

صلاح "لا يملك كأس أفريقيا".. ساديو ماني يعلّق مازحا بعد فوزه بالبطولة العربية

ساديو ماني - نادي النصر السعودي على x (تويتر)
ساديو ماني بعد التتويج ببطولة الأندية العربية (نادي النصر السعودي)
13/8/2023

مازح النجم السنغالي ساديو ماني أحد المشجعين خلال احتفاله مع فريقه الجديد النصر السعودي بلقب البطولة العربية للأندية لكرة القدم، فتحدّث عن زميله السابق في ليفربول الإنجليزي المصري محمد صلاح.

الصحافي الرياضي السعودي خالد العليان نشر عبر حسابه على "إكس" (تويتر سابق) مقطعا مصورا للقطة التي تم تداولها بشكل واسع، وكتب "ساديو ماني يرد مستغربا على سؤال أحدهم عن محمد صلاح".

وأظهرت اللقطة ذِكر أحد المشجعين اسم صلاح أمام ماني، ليرد الأخير ضاحكا "لا يملك كأس أفريقيا، والسنغال تملك كأس أفريقيا".

وتباينت الردود بشأن تعليق ماني، فمنهم من اعتبرها مزحة من النجم السنغالي خاصة وأنه كان مبتسما وفي أجواء احتفالية باللقب الأول مع النصر، في مقابل من لم يعجبه تعليق النجم السنغالي.

واعتاد ماني على التعرض لأسئلة عن صلاح من الجماهير العربية، لكنه كان دائما يرد بطريقة إيجابية تلقى الاستحسان والإشادة.

وتوج النصر باللقب عقب فوزه الصعب على الهلال 2-1، بعد اللجوء للأشواط الإضافية إثر التعادل 1-1 في الوقت الأصلي للمباراة.

المصدر : الجزيرة