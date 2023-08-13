صلاح "لا يملك كأس أفريقيا".. ساديو ماني يعلّق مازحا بعد فوزه بالبطولة العربية

مازح النجم السنغالي ساديو ماني أحد المشجعين خلال احتفاله مع فريقه الجديد النصر السعودي بلقب البطولة العربية للأندية لكرة القدم، فتحدّث عن زميله السابق في ليفربول الإنجليزي المصري محمد صلاح.

الصحافي الرياضي السعودي خالد العليان نشر عبر حسابه على "إكس" (تويتر سابق) مقطعا مصورا للقطة التي تم تداولها بشكل واسع، وكتب "ساديو ماني يرد مستغربا على سؤال أحدهم عن محمد صلاح".

وأظهرت اللقطة ذِكر أحد المشجعين اسم صلاح أمام ماني، ليرد الأخير ضاحكا "لا يملك كأس أفريقيا، والسنغال تملك كأس أفريقيا".

وتباينت الردود بشأن تعليق ماني، فمنهم من اعتبرها مزحة من النجم السنغالي خاصة وأنه كان مبتسما وفي أجواء احتفالية باللقب الأول مع النصر، في مقابل من لم يعجبه تعليق النجم السنغالي.

ماني يقول صلاح ماعنده بطولة افريقيه 😂 "يضحك طبعًا." pic.twitter.com/VxSPhQfPsd — فهد العتيبي (@OfficiaI_Fahad) August 12, 2023

واعتاد ماني على التعرض لأسئلة عن صلاح من الجماهير العربية، لكنه كان دائما يرد بطريقة إيجابية تلقى الاستحسان والإشادة.

• ساديو ماني يمازح مشجعا سأله عن محمد صلاح 😅 " السنغال حققت أمم إفريقيا، بينما هو لا يملكها " pic.twitter.com/XWawM7VE6S — زوووم Goal (@goalzoom) August 12, 2023

وحشة منه بصراحة، بس واضح تأثير رونالدو https://t.co/So7o5fF9c8 — Amany (@notAmanyH) August 12, 2023

خليك انت يا ماني في كأس العرب وملكش دعوه ب صلاح https://t.co/MfqiEeeN7v — El Sayed Mohamed (@Herize10) August 13, 2023

ساديو ماني يرد على أحد المنظمين : محمد صلاح لايملك كأس افريقيا.. السنغال تملك كأس إفريقيا تكفى يابو مكه تعال #الاتحاد واخذ حقك منه 🥺@MoSalah #النصر pic.twitter.com/o0pgyEQ7em — Abdullatif Almutairi (@i133) August 12, 2023

ياخي وش فيهم. انا مافهمت. يعني الحين بتستفزه والا وش ؟؟؟؟ والا تبي تسولف معه بس https://t.co/e7yLjZbesW — تركي (@TurkiF1908) August 12, 2023

وتوج النصر باللقب عقب فوزه الصعب على الهلال 2-1، بعد اللجوء للأشواط الإضافية إثر التعادل 1-1 في الوقت الأصلي للمباراة.