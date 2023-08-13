شاهد- رودريغو وبيلينغهام يقودان ريال مدريد لبداية مثالية في الدوري الإسباني

قاد الوافد الجديد الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام فريقه ريال مدريد للفوز على مضيفه أتلتيك بلباو بهدفين من دون رد أمس السبت، في بداية مثالية ضمن منافسات المرحلة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحسم ريال مدريد النتيجة على ملعب "سان ماميس" لصالحه بتسجيله هدفي الفوز في غضون 10 دقائق خلال الشوط الأول بفضل البرازيلي رودريغو الذي افتتح التسجيل (28)، قبل أن يضاعف بيلينغهام النتيجة (37).

وللمرة الأولى منذ 14 عاما، افتتح النادي موسمه من دون مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة الذي انتقل إلى الاتحاد السعودي، والذي سجل للريال 352 هدفا وتوج معه بـ25 لقبا، منها 5 في دوري أبطال أوروبا، ضمن مجموع 646 مباراة.

كما افتقد النادي الملكي جهود حارسه البلجيكي تيبو كورتوا الذي تعرض لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى الخميس الماضي خلال التمارين، وسيغيب عن الملاعب موسما كاملا حسب التقارير، ليحل بدلا منه الأوكراني أندري لونين.

وأبقى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الثنائي المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش (37 عاما) الذي حلّ بدلا من المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور قبل 10 دقائق من صفارة النهاية والألماني توني كروس (33 عاما) على مقاعد البدلاء، مفضلا الدفع بالفرنسيين الشابين أوريليان تشواميني وإدواردو كامافينغا.

ويراهن ريال على بيلينغهام القادم من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 103 ملايين يورو، الذي لم يخيب الآمال بعدما زج به أنشيلوتي أساسيا بمضاعفته النتيجة من ركلة ركنية نفذها المدافع النمساوي دافيد ألابا وتابعها الدولي الإنجليزي بتسديدة على الطاير بقدمه اليمنى بعد اصطدامها بالأرض ساقطة إلى يمين الحارس أوناي سيمون (37).

وكان رودريغو سجل هدف السبق مستفيدا من هشاشة الدفاع الباسكي بعد تمريرة من داني كارفاخال ليسدد كرة في الشباك (28).

وتعرض ريال لنكسة جديدة مع إصابة مدافعه البرازيلي إيدر ميليتاو ليخرج من الملعب في الدقيقة 50، ويحل بدلا منه الألماني أنتونيو روديغر.

وتابع بلباو عكس صورة متواضعة؛ إذ لم يفز سوى مرة واحدة في 6 مباريات تحضيرية خاضها قبل انطلاق الموسم الجديد.

➕3️⃣ بداية موفقة للملكي pic.twitter.com/0HU17moItW — ريال مدريد (@realmadridarab) August 12, 2023

ويعود الفوز الأخير لبلباو في "الليغا" على ملعبه سان ماميس أمام ريال إلى السابع من مارس/آذار 2015.

وسقط ريال سوسييداد في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه جيرونا 1-1.

وتقدم النادي الباسكي -الذي حلّ الموسم المنصرم في المركز الرابع الأخير المؤهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا- عبر الياباني تاكيفوسا كوبو بعد 5 دقائق من صفارة البداية.

وأدرك الفريق الضيف التعادل في الدقيقة 72 عبر البديل الوافد الجديد الأوكراني أرتيم دوفبيك بعد تمريرة من مواطنه فيكتور تسيغانكوف.

وتعادل لاس بالماس الوافد الجديد أمام ضيفه ريال مايوركا 1-1.

ويلعب برشلونة حامل اللقب على أرض خيتافي اليوم الأحد.