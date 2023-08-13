شاهد.. التعادل يحسم قمة تشلسي مع ليفربول وصلاح يخرج غاضبا بعد تبديله

انتهت قمة الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بين تشلسي وضيفه ليفربول بالتعادل 1-1، في مباراة مثيرة شهدت إلغاء هدف لكل من الفريقين، فيما استهل توتنهام حقبة ما بعد هدافه هاري كين المنتقل إلى بايرن ميونخ الألماني بالتعادل أمام برنتفورد 2-2.

وعلى ملعب ستامفورد بريدج سجّل الكولومبي لويس دياز هدف التقدم لليفربول (18)، قبل أن يعادل الوافد الجديد إلى البريميرليغ الفرنسي أكسيل ديزازي النتيجة لتشلسي (37).

هذا التعادل هو السابع بين الفريقين اللذين تنافسا بقوة في الأيام الأخيرة لضمّ لاعب برايتون الإكوادوري مويزيس كايسيدو، الذي من المتوقع أن يصبح أغلى لاعب في الدوري الإنجليزي، بعدما أكّد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول أن الفريق توصل إلى اتفاق مع برايتون لضم لاعب الوسط، وذلك بصفقة قياسية على مستوى بريطانيا تقدر بـ110 ملايين جنيه إسترليني (140 مليون دولار).

وجمع اللقاء فريقَين طامحين بشدّة لتعويض نكسات الموسم الماضي، حيث عاش تشلسي أسوأ مواسمه منذ سنوات بعيدة عندما حلّ في المركز 12 ليغيب عن المسابقات الأوروبية، في موسم شهد إقالته لمدربيه الألماني توماس توخيل ثمّ غراهام بوتر، ليحمل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو كرة النار في الموسم الحالي.

كما لم تكن الأمور وردية بالنسبة لليفربول الذي تراجع إلى المركز الخامس وغاب عن دوري أبطال أوروبا واكتفى بخوض تصفيات الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ". كذلك، خسر كلوب العديد من نجومه أمثال جوردان هندرسون وجيمس ميلنر والبرازيلي فابينيو، لكنه استقدم في المقابل، الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر والمجري دومينيك سوبولاي.

وظهرت منذ اللحظات الأولى رغبة الفريقين في الخروج بالنقاط الثلاث، لكنّ الضيوف استطاعوا انتزاع تقدم مبكر عن طريق دياز (18)، بعد سلسلة تمريرات رائعة لتصل الكرة إلى النجم المصري محمد صلاح الذي اخترق نحو المنطقة ومرّر كرة خلفية ليأخذ دياز وقته لإيداع الكرة في الشباك بيسراه في الزاوية اليسرى.

تمريرة حريرية من محمد صلاح إلى لويس دياز ينهيها الأخير في شباك البلوز#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #تشيلسي_ليفربول pic.twitter.com/HwVXwSeKpU — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 13, 2023

وظنّ صلاح الذي أصاب القائم في الدقيقة 12 وكاد أن يسجل أول أهدافه هذا الموسم، أنّه ضاعف تقدم ريدز إلا أنّ هدفه ألغي بعد تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار" ليلغى بداعي التسلل (31).

وتمكن أصحاب الأرض من إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول عن طريق ديزازي القادم من موناكو الفرنسي (37)، وذلك بعد أن فشل في تشتيت الكرة إثر ركلة ركنية، قبل أن يمرّرها بن تشيلويل برأسه إلى ديزازي ويسجّل في مرمى الحارس البرازيلي أليسون بيكر.

ولم يهدّئ هدف التعادل من إيقاع الفريقين، حيث ظنّ تشلسي أنه تقدم بعدها بثلاث دقائق، لكنّ هدف تشيلويل ألغي أيضًا بداعي التسلل (40).

وشهد الشوط الثاني لقطة لافتة بعد قرار كلوب تبديل صلاح، الذي بدا عليه الغضب من القرار أثناء خروجه من الملعب.

وجاء الشوط الثاني أقل حدية بين الفريقين، لكنّ الدقائق العشر الأخيرة شهدت بعض الحماسة، حيث كان كلا الفريقين يملكان القدرة للخروج بالنقاط الثلاث، إلا أنّ النتيجة بقيت على حالها ليتقاسما نقاط المباراة.

طارق الجلاهمه و حاتم الطرابلسي يتكلمان عن حالة تبديل محمد صلاح وردة فعله#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #تشيلسي_ليفربول pic.twitter.com/1DszFDtqYZ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 13, 2023

توتنهام يتعثر

وبدأ توتنهام مشواره بدون هدّافه التاريخي هاري كين، بسقوطه في فخّ التعادل أمام برنتفورد 2-2 على ملعب "جي تيك كوميونيتي".

وافتتح توتنهام، ثامن الموسم الماضي التسجيل عبر الأرجنتيني كريستيان روميرو (11)، ثمّ عادل الكاميروني براين مبومو النتيجة لأصحاب الأرض من ركلة جزاء (26). قبل أن يمنحه الكونغولي يوان ويسا التقدم بعد 10 دقائق (36).

الأرجنتيني روميرو يسجل من رأسية قوية ويخرج بعد إصرار المدرب هل برأيك كان تصرف المدرب صحيحاً ؟ #الدوري_الإنجليزي #توتنهام pic.twitter.com/rfRSgg1sK7 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 13, 2023

وسجّل البرازيلي إيمرسون هدف التعادل في شوط أول حافل بالأهداف، لينقذ نادي شمال لندن من خسارة محتملة (45+4) في مستهل الموسم ليبقى الشوط الثاني خاليًا من الأهداف.

وينتظر توتنهام تحدّ هائل لالتقاط أنفاسه مع مدربه الجديد الأسترالي أنج بوستيكوغلو، بعد رحيل كين إلى النادي الألماني بايرن ميونيخ مقابل مئة مليون يورو (110 ملايين دولار)، وهي الصفقة الأعلى في تاريخ البوندسليغا، خصوصًا إذا ما أراد التأهل إلى إحدى المسابقات الأوروبية خلافًا للموسم الماضي.