سان جيرمان يستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري الفرنسي بالتعادل مع لوريان

استهل سان جيرمان حملة الدفاع عن لقبه، في الدوري الفرنسي لكرة القدم، بتعادل سلبي أمام ضيفه لوريان ضمن منافسات المرحلة الأولى مساء أمس السبت.

وأشرك المدرب الإسباني لويس إنريكي -الذي حلّ بدلا من كريستوف غالتييه- في بداياته الرسمية مع سان جيرمان 3 وافدين جدد في الهجوم هم: الكوري الجنوبي كانغ-إين لي، البرتغالي غونزالو راموس، الاسباني ماركو أسنسيو.

وغاب عن الوسط الإيطالي ماركو فيراتي، ليزج بالثلاثي وارن زائير-إيمري والأوروغوياني مانويل أوغارتي القادم من سبورتنغ والبرتغالي فيتينيا.

ولعب في الدفاع الثنائي الجديد السلوفاكي ميلان شكرينيار ولوكا هرنانديز بطل مونديال روسيا 2018، بينما جلس القائد البرازيلي ماركينيوس على مقاعد البدلاء ليحل البرتغالي دانيلو بدلا منه ويحمل شارة القيادة.

نهاية المباراة في حديقة الأمراء بالتعادل 0-0!#PSGFCL pic.twitter.com/DFm45NZ0Ez — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) August 12, 2023

وسيطر سان جيرمان على الشوط الأول، وكانت أخطر فرصة بعد تسديدة من راموس أنقذها الحارس السويسري إيفون مفوغو (9) في حين كاد الفريق الضيف يفتتح التسجيل قبل صافرة النهاية بعد تمريرة خاطئة من شكرينيار إلا أن تسديدة القائد لوران أبيرجيل اصطدمت بقائم مرمى الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما (43).

ومع بقاء التعادل السلبي سيّد الموقف حتّى الدقيقة 69، ادخل إنريكي مواطنيه كارلوس سولر وفابيان رويس بدلا من أسنسيو وفيتينيا.

وأهدر راموس رأسية مرت بجانب القائم (79) وردّ لوريان بعد 3 دقائق بهجمة داخل المنطقة الباريسية بعد عرضية قوية من رومان فافر لم يتمكن دوناروما من التعامل معها بالشكل الصحيح، ليتدخل دانيلو لإبعاد الخطر.

وقاد الدولي المغربي عز الدين أوناحي والبرتغالي فيتور فيتينيا فريقهما مرسيليا للفوز على ضيفه رينس 2-1.

وأدرك أوناحي التعادل للنادي الجنوبي بتسديدة رائعة من 25 متراً في الدقيقة 23، ردا على هدف الافتتاح من المهاجم الياباني جونيا إيتو لرينس (10).

وخطف مرسيليا النقاط الثلاث في الدقيقة 73 بهدف المهاجم الشاب فيتينيا (23 عاماً) القادم من براغا في يناير/كانون الثاني.