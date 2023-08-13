اختفاء 10 لاعبين بورونديين في كرواتيا خلال بطولة العالم للشباب لكرة اليد

اختفى 10 لاعبين من منتخب بوروندي لكرة اليد المشارك في بطولة العالم للشباب تحت 19 عاما المقامة في كرواتيا، مما تسبب في إلغاء مباراتهم أمام البحرين واعتبار بوروندي خاسرة 10-صفر.

وقالت الشرطة الكرواتية، في بيان صحفي، إن اللاعبين من مواليد 2006 "غادروا يوم الأربعاء حوالي الساعة 3:30 بعد الظهر مقر جامعة مدينة رييكا"، حيث كانوا يقيمون، إلى "اتجاه غير معروف".

وأطلقت الشرطة عملية "بهدف البحث عن المفقودين والتثبت من وقائع وملابسات اختفائهم". وأوضحت أن اللاعبين "لا يردون على المكالمات الهاتفية".

إلغاء مباراة بوروندي والبحرين

وأشار الاتحاد الكرواتي لكرة اليد، مستضيف بطولة العالم، إلى أن اختفاء لاعبي بوروندي -الذين سبق لهم المشاركة في عدة مباريات بدور المجموعات في البطولة- جاء قبل يوم من مباراتهم أمام البحرين يوم الخميس الماضي والتي اعتبر فيها منتخب بوروندي خاسرا 10-صفر لعدم اكتمال الفريق الذي لن يكمل البطولة بهذا الشكل.

وقال رئيس الاتحاد البوروندي لكرة اليد دوفين نيكوبامي "نحن في صدمة"، وناشد "أي شخص يمكنه المساعدة في العثور على اللاعبين القيام بدوره"، مشيرا إلى أنه "لا يعرف حتى كيف سيعود إلى بلده من دونهم".