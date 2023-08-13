أفسد وصول كين إلى بايرن ميونخ.. هاتريك ألمو يقود لايبزيغ للتتويج بالسوبر الألماني

أفسد الدولي الإسباني داني أولمو وصول النجم الإنجليزي هاري كين إلى بايرن ميونخ، بتسجيله ثلاثية "هاتريك"؛ حيث قاد لايبزيغ للفوز بلقب الكأس السوبر الألمانية على حساب الفريق البافاري 3-0 مساء أمس السبت، على ملعب "أليانز أرينا".

ووصل كين قبل ساعات من المباراة إلى بافاريا ووقع على عقد مع بايرن حتى عام 2027 قادما من توتنهام، بصفقة مقدّرة بـ100 مليون يورو (110 ملايين دولار)، هي الأعلى في تاريخ "البوندسليغا".

ووصل الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا الى العملاق البافاري بحثا عن الألقاب الغائبة عن خزائنه في سن الـ30.

أول ظهور لهاري كين كلاعب على أرضية الملعب لفريق بايرن ميونيخ#كأس_السوبر_الألماني #بايرن_ميونيخ pic.twitter.com/7uFrVswDql — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 12, 2023

لكن أولمو كان له رأي آخر في مباراة دخل خلالها كين بديلا بعد قرابة الساعة عندما كان فريقه الجديد متأخرا 2-0.

وثأر لايبزيغ الذي حقق لقبه الأول في الكأس السوبر الألمانية من خسارته أمام بايرن 3-5 الموسم الماضي في المسابقة ذاتها، علما أن الفريق البافاري يحمل الرقم القياسي في عدد الألقاب (10).

وافتتح أولمو التسجيل باكرا في الدقيقة الثالثة بعد أن وصلته الكرة إثر بلبلة في المنطقة بعد ركلة ثابتة، سددها إلى يمين الحارس سفين أولريخ (3).

وأضاف أولمو الثاني بعد أن وصلته كرة بينية جميلة من تيمو فيرنر داخل المنطقة، استلمها والتف حول نفسه قبل أن يسدد في المرمى (44).

وقام مدرب بايرن توماس توخل بتبديل ثلاثي مع انطلاق الشوط الثاني ودفع بالفرنسي كينغسلي كومان والمغربي نصير مزراوي.

ودخل كين في الدقيقة 63 بدلا من "تيل" وسط تصفيق حار من الجماهير البافارية، لتتبدد آمال العودة سريعا بعد أن تحصل فريق المدرب ماركو روزه على ركلة جزاء إثر لمسة يد على الخصم انبرى لها أولمو بنجاح مسجلا أول هاتريك في مسيرته ومرجئا تتويج كين بلقب أول على الإطلاق.