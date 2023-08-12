خلل تسبب بتأخر انطلاق المباراة لنصف ساعة.. أرسنال يهزم نوتينغهام بثنائية في الدوري الإنجليزي

استهلّ أرسنال مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتحقيق الفوز على ضيفه نوتينغهام فورست 2-1، خلال المباراة التي جمعتهما -اليوم السبت- في الجولة الأولى من المسابقة.

وتأخّرت المباراة نصف ساعة، بعد مشكلات في برنامج التذاكر الإلكترونية، ترك عشرات الآلاف من المشجعين غير قادرين على الجلوس في مقاعدهم في الوقت المحدد لصافرة البداية.

واستهلّ الثلاثي الجديد: الألماني كاي هافيرتز وتيمبر وديكلان رايس، مشواره مع "المدفعجية" في الدوري، بعد قدومهم بصفقات يبلغ مجملها 200 مليون جنيه إسترليني (254 مليون دولار).

وأنهى أرسنال الشوط الأول متقدمًا بهدفين نظيفين سجلهما إدوارد نيكيتاه وبوكايو ساكا، في الدقيقتين 26 و32.

وفي الشوط الثاني تمكّن نوتينغهام فورست من تقليص الفارق بتسجيل هدفه الوحيد في الدقيقة 82 عن طريق تايو أونيي.

وحصد أرسنال أول 3 نقاط له في الدوري هذا الموسم، بينما ظلّ فريق نوتينغهام فورست بلا رصيد.