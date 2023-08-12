باريس سان جيرمان يتعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي من برشلونة

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم السبت ضم الجناح الدولي عثمان ديمبلي من برشلونة الإسباني بعقد يمتد لـ5 سنوات.

وحمل ديمبلي (26 عاما) ألوان برشلونة منذ 2017 حينما وصل إليه قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، وجدد عقده في 2022 حتى عام 2024، مع وجود بند يسمح له بالرحيل في فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل 50 مليون يورو.

ورغم إصاباته المتكررة فإن "دمبوز" حقق إحصائيات مقبولة مع برشلونة بتسجيل 40 هدفا ومنح 43 تمريرة حاسمة في 185 مباراة.

وخلال 6 سنوات أمضاها في كتالونيا أحرز ديمبلي لقب الدوري 3 مرات (2018، 2019، 2023) وفاز بالكأس مرتين (2018، 2021)، دون التألق على ساحة دوري أبطال أوروبا.

وقال رئيس سان جيرمان ناصر الخليفي "شغف وتصميم عثمان ديمبلي للانضمام إلى سان جيرمان كانا رائعين ويناسبان السلوك المطلوب من كل لاعبي فريقنا".

بدوره، قال الجناح السريع (صاحب أربعة أهداف في 37 مباراة دولية) في بيان للنادي الفرنسي "أنا سعيد جدا للانضمام إلى باريس سان جيرمان، وأتوق لحمل ألواني الجديدة".

وأصبح ديمبلي تاسع لاعب يتعاقد معه فريق العاصمة الفرنسية خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد المهاجم البرتغالي غونزالو راموس، والمدافعين السلوفاكي ميلان شكرينيار ولوكا هرنانديز، ولاعبي الوسط الأوروغوياني مانويل أوغارتي والإيطالي شير ندور، والمهاجمين الإسباني ماركو أسينسيو والكوري الجنوبي كانغ إين لي، والحارس الإسباني أرنو تيناس.