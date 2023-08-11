يتقدمهم راموس.. أبرز 5 نجوم بدون أندية

على الرغم من قرب انطلاق الموسم الكروي الجديد 2023-2024 في الدوريات الأوروبية فإن العديد من نجوم كرة القدم لم يجدوا لهم مكانا في أندية جديدة بعد انتهاء عقودهم مع فرقهم السابقة، وما زال مستقبلهم مجهولا.

الحديث هنا عن النجوم ممن هم في أوج عطائهم الرياضي وإن كان قد انخفض مستواهم نسبيا بسبب عامل السن، لكن من المفترض أن يكونوا محل اهتمام من الأندية الأوروبية وفق ما ترى شبكة "آر إم سي سبورتس" الفرنسية.

وتؤكد الشبكة أن لاعبيْن مثل سيرجيو راموس وإيدن هازارد بإمكانهما تقديم الإضافة الفنية والخبرة لأي فريق يريد التعاقد معهما، لكنهما في الوقت نفسه يواجهان خطر التجاهل أو البطالة أو حتى الاعتزال.

وفي هذه السطور نلقي نظرة على 5 من نجوم كرة القدم ما زالوا بلا ناد حتى الآن، علما بأن منافسات الدوري في إنجلترا وفرنسا وإسبانيا ستنطلق الجمعة والسبت 11 و12 أغسطس/آب 2023، فيما ستبدأ البطولات في إيطاليا وألمانيا بعدها بأسبوع.

سيرجيو راموس

يبحث المدافع الإسباني المخضرم عن تحد جديد بعد موسمين قضاهما مع باريس سان جيرمان فاز خلالهما بلقب الدوري الفرنسي مرتين ومثلهما في السوبر المحلي، بعدها انتظر تواصل ناديه الأم إشبيلية من أجل التعاقد معه، لكن مسؤولي النادي الأندلسي أكدوا بشكل علني أنهم غير مهتمين بعودته.

ويحرص راموس (36 عاما) على الحفاظ على لياقته البدنية، وهو من أدار ظهره لعرض من الدوري السعودي، فيما ظهرت معلومات تتحدث عن إمكانية لحاقه بالأرجنتيني ليونيل ميسي زميله السابق في باريس سان جيرمان إلى إنتر ميامي الأميركي.

إيدن هازارد

انضم النجم البلجيكي إلى ريال مدريد في صيف عام 2019 في صفقة هي الأغلى في تاريخ النادي "الملكي" الذي دفع 115 مليون يورو من أجل إقناع تشلسي بالتخلي عنه، لكن هازارد أصبح صديقا وفيا لمقاعد البدلاء بسبب الإصابة تارة ولأسباب فنية تارة أخرى، فلعب 76 مباراة في 4 مواسم، ليقرر ريال مدريد إنهاء عقده في صيف 2023، أي قبل موسم من الموعد المنصوص عليه في العقد.

وحسب الشبكة الفرنسية، فإن هازارد (32 عاما) أمام خيارين، أولهما الموافقة على عرض فريق فيسترلو المنافس في دوري الدرجة الثانية في بلجيكا أو الاعتزال، مشيرة إلى أن العرض الذي قدمه لوس أنجلوس في الدوري الأميركي كان محض إشاعة، فيما لم تطرق أندية الدوري السعودي بابه.

أليكسيس سانشيز

رحل المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز عن أولمبيك مارسيليا بعد نهاية عقده في يونيو/حزيران الماضي، إذ قرر النادي التخلي عنه بعد نشاطه في سوق الانتقالات الصيفية التي تعاقد فيها مع الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ والسنغاليين إيلمان ندياي وإسماعيلا سار، وذلك على الرغم من أن سانشيز كان هداف الفريق في الدوري الفرنسي (14 هدفا) في الموسم الماضي.

سانشيز (34 عاما) لم يحدد مستقبله بعد، وحسب تقارير إيطالية فإنه ينتظر حاليا عرضا من نادي إنتر ميلان، فيما لا تغيب عن السعودية عن الواجهة، فيما ذُكر اسمه للعودة إلى برشلونة لتعويض الرحيل المرتقب لعثمان ديمبلي إلى باريس سان جيرمان.

ديفيد دي خيا

انفصل حارس المرمى الإسباني عن مانشستر يونايتد بعد 12 موسما وقف فيها بين القائمين والعارضة "للشياطين الحمر" بعد انتهاء عقده في صيف 2023، وفضل النادي عدم التمديد له والتعاقد مع الكاميروني أندريه أونانا من إنتر ميلان.

وما بين ليلة وأخرى تحول دي خيا (32 عاما) من حارس لواحد من أشهر فرق كرة القدم في العالم إلى لاعب حر "عاطل عن العمل"، وبسبب راتبه المرتفع الذي كان يحصل عليه من مانشستر يونايتد (20 مليون يورو) تبدو الخيارات قليلة أمام الحارس الإسباني، وقد يكون الدوري السعودي وجهته المقبلة.

جيروم بواتينغ

انتهى عقد المدافع الألماني المخضرم مع أولمبيك ليون في صيف 2023 بعد موسمين قضاهما مع الفريق الفرنسي قادما من بايرن ميونخ، وفي هذه الفترة لم يقدم بواتينغ ما يشفع له بكسب ثقة أي فريق للتعاقد معه.

وسيكون بواتينغ (34 عاما) أمام خيارات محدودة في ظل اقتراب نهاية سوق الانتقالات، وقد يجد نفسه مضطرا للاعتزال نتيجة غياب العروض المناسبة.