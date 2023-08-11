شاهد.. ثلاثية فيرمينو تقود الأهلي للفوز على الحزم في انطلاقة الدوري السعودي

سجل النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو ثلاثية من الأهداف ليقود الأهلي للفوز 3-1 على الحزم في مستهل منافسات دوري المحترفين السعودي لكرة القدم اليوم الجمعة.

ووضع فيرمينو الأهلي، الذي انضم إليه في فترة الانتقالات الحالية من ليفربول الإنجليزي، في المقدمة بعد 6 دقائق، قبل أن يضاعف النتيجة بعد 3 دقائق من مسافة قريبة.

وقلص فينيسيوس سوزا لاعب الحزم الفارق بهدف سجله بهدوء في الدقيقة 50، لكن اللاعب البرازيلي وضع المباراة بعيدا عن متناول الحزم من مسافة قريبة في الدقيقة 72.

ودفع الأهلي بتشكيلة أساسية ضمت أبرز النجوم الذين انضموا إلى صفوفه في فترة الانتقالات الحالية، وهم إدوار ميندي في حراسة المرمى وروجر إيبانيز في الدفاع وفرانك كيسي في خط الوسط إضافة إلى خط الهجوم الناري المؤلف من رياض محرز وآلان سانت-ماكسيمين وروبرت فرمينو.

وكان خط الهجوم على قدر التوقعات وأكبر من قدرة دفاع الحزم على الصمود لأكثر من 6 دقائق، عندما افتتح فيرمينو التسجيل بضربة رأس من داخل المنطقة مستغلا عرضية علي مجرشي.

وبعد 3 دقائق فقط، ضاعف فيرمينو النتيجة من تسديدة من مسافة قريبة مستغلا عرضية أرضية من الجزائري رياض محرز، الذي انضم إلى الأهلي قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكاد محرز يسجل هدفا ثالثا قرب نهاية الشوط الأول لكن محاولته علت العارضة، في حين اعتبر الحكم أن النجم الجزائري كان متسللا.

وعلى عكس سير المباراة، أعاد سوزا فريقه للمباراة في الدقيقة 50 عندما استغل تمريرة خاطئة لعبها ميندي ليسدد الكرة من فوق حارس المرمى الفرنسي الذي انضم إلى الأهلي قادما من تشلسي.

ونجح فيرمينو في تسجيل الهدف الثالث بتسديدة من مسافة قريبة بعد أن تصدى حارس المرمى لضربة رأس لعبها البرازيلي مستغلا عرضية من سانت-ماكسيمين.