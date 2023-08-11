بالفيديو- اقتحمت الملعب رفضا للصفقة.. جماهير يوفنتوس تتظاهر لمنع التعاقد مع لوكاكو

في الوقت الذي تعمل فيه إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي على التعاقد مع المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، للدفاع عن ألوان الفريق في الموسم المقبل 2023-2024، يبدو أن مشجعي "السيدة العجوز" لديهم رأي مغاير لتوجهات الإدارة.

وأبدى يوفنتوس اهتماما بالتعاقد مع لوكاكو في الانتقالات الصيفية الحالية، لكن الاحتجاجات من المشجعين قد تمنع إتمام الصفقة.

واقتحمت جماهير "السيدة العجوز" ملعب أليانز ستاديوم، بعد نهاية المباراة التي جمعت بين الفريق الأول ليوفنتوس وفريق الشباب، من أجل توجيه رسالة حاسمة إلى إدارة النادي.

وفي أثناء سير المباراة ردّد مشجعو الفريق على المدرجات عبارة "لا نريد لوكاكو"، ثم كرروا هذه الهتافات عقب نزولهم إلى أرض الملعب بعد نهاية المباراة.

🚨⤵️ Juventus fans making their feelings clear on Romelu Lukaku today as they played a training match… 🇮🇹 "Noi Lukaku non lo vogliamo!"

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 "We don't want Lukaku!" pic.twitter.com/G4dxLIniAN — EuroFoot (@eurofootcom) August 9, 2023

وذكر موقع "غيف مي سبورت" البريطاني أن مشجعي الفريق الإيطالي ليسوا سعداء بنية الإدارة التعاقد مع لوكاكو والتخلي عن الصربي دوسان فلاهوفيتس لفريق تشلسي.

ولا يُعد هذا الموقف الأول من جماهير يوفنتوس تجاه صفقة لوكاكو، فقد رفع الألتراس قبل يومين لافتات سخرت فيها من المهاجم البلجيكي وعبرت بشكل واضح عن عدم رضاها عن التعاقد معه.

وكتب المشجعون على اللافتة عبارة "فليبق لوكاكو في ميلان (لعب الموسم الماضي مع إنتر)، فنحن لدينا حارس مرمى ثان"، في إشارة منهم إلى الكرة التي منع البلجيكي -عن غير قصد- دخولها إلى شباك مانشستر سيتي في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023، التي انتهت بخسارة "النيراتزوري" صفر-1.

ودخل لوكاكو في أزمة مع جماهير يوفنتوس الموسم الماضي، حين وُجهت عبارات عنصرية للاعب خلال مباراة الذهاب من نصف نهائي كأس إيطاليا أبريل/نيسان الماضي، بعدما نجح في تسجيل هدف التعادل لإنتر من علامة الجزاء في الدقيقة 95.

في تلك اللقطة، وصفت جماهير يوفنتوس لوكاكو "بالقرد"، ومن ثم أشار إليهم البلجيكي بيده أن يصمتوا، وعلى إثر ذلك نال بطاقة صفراء ثانية ليُطرد من المواجهة.

لوكاكو يسجل ثم يخرج مطروداً في نفس اللحظة! في آخر لحظات المباراة.. إنتر يرفض الخسارة ويسجل هدف التعادل من ركلة جزاء والأجواء تشتعل بعدها والحكم يُخرج البطاقات للاعبين#يوفنتوس_إنتر#كأس_إيطاليا pic.twitter.com/baNejCIj8E — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 4, 2023

وكان لوكاكو قد صّرح -في وقت سابق- بأنه لن يلعب في إيطاليا لأي فريق آخر سوى إنتر، بعدما سُئل عن إمكانية التوقيع لميلان أو يوفنتوس في المستقبل.

وقال المهاجم البلجيكي حينها "لن يحدث هذا أبدا. لقد أرادني يوفنتوس قبل إنتر لكن عندما وصل كونتي إلى إنتر، كانت الأولوية لدي الانضمام لهذا الفريق، في إيطاليا لا يوجد سوى إنتر بالنسبة لي".

ودافع لوكاكو عن قميص إنتر لمدة 3 مواسم على فترتين لعب خلالها 132 مباراة بجميع البطولات وسجل 78 هدفا وقدم لزملائه 23 تمريرة حاسمة، وتُوج معه بلقب الدوري الإيطالي 2020-2021 وكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي.