بالفيديو- اقتحمت الملعب رفضا للصفقة.. جماهير يوفنتوس تتظاهر لمنع التعاقد مع لوكاكو

في الوقت الذي تعمل فيه إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي على التعاقد مع المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، للدفاع عن ألوان الفريق في الموسم المقبل 2023-2024، يبدو أن مشجعي "السيدة العجوز" لديهم رأي مغاير لتوجهات الإدارة.

وأبدى يوفنتوس اهتماما بالتعاقد مع لوكاكو في الانتقالات الصيفية الحالية، لكن الاحتجاجات من المشجعين قد تمنع إتمام الصفقة.

واقتحمت جماهير "السيدة العجوز" ملعب أليانز ستاديوم، بعد نهاية المباراة التي جمعت بين الفريق الأول ليوفنتوس وفريق الشباب، من أجل توجيه رسالة حاسمة إلى إدارة النادي.

وفي أثناء سير المباراة ردّد مشجعو الفريق على المدرجات عبارة "لا نريد لوكاكو"، ثم كرروا هذه الهتافات عقب نزولهم إلى أرض الملعب بعد نهاية المباراة.

🚨⤵️ Juventus fans making their feelings clear on Romelu Lukaku today as they played a training match…

🇮🇹 "Noi Lukaku non lo vogliamo!"

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 "We don't want Lukaku!" pic.twitter.com/G4dxLIniAN

— EuroFoot (@eurofootcom) August 9, 2023