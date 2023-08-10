تحمل روح الإثارة والحماسة والسرعة.. الكشف عن الكرة الرسمية لكأس آسيا 2023 في قطر

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وشركة "كيلمي" -اليوم الخميس- عن الكرة الرسمية التي ستُستخدم في كأس آسيا 2023 في قطر، التي ستقام خلال الفترة من 12 يناير/كانون الثاني وحتى 10 فبراير/شباط 2024.

ووفقًا للموقع الالكتروني للاتحاد القاري، صُمّمت الكرة الرسمية "فورتيكس كأس آسيا 23" لتحمل روح الإثارة والحماسة والسرعة.

وتتضمن الكرة الرسمية اللون العنّابي الخاص بالدولة المضيفة قطر، كما أن تصميم الكرة يتضمّن في الوسط شعار كأس آسيا 2023 في قطر، الذي يستوحي من ألوان وأشكال تعبّر عن روح وجوهر البطولة وكرة القدم الآسيوية.

وخضعت الكرة لاختبارات فنية مكثّفة من أجل ضمان تلبية أعلى معايير الأداء والجودة والمتانة، والجاهزية لاستخدامها في البطولة.

وقال داتو ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "يسرنا أن نعلن عن أحدث الإنجازات في رحلتنا قبل انطلاق النسخة المقبلة من جوهرة بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك عبر الكشف عن الكرة الرسمية لكأس آسيا 2023 في قطر، عبر العمل مع شريكنا المميز كيلمي".

وأضاف لموقع الاتحاد الآسيوي "بشكل يشابه الرحلة إلى كأس آسيا، رسّخت كيلمي وجودها علامة رائدة على المستوى العالمي رياضيًا، ونحن واثقون بأن التصميم الجديد، والتقنية المستخدمة من قِبل كيلمي، سيمنحان أفضل 24 منتخبًا في قارة آسيا كرة مباريات على أعلى مستوى".

وفي المقابل، قال كي يونغزيانغ، رئيس شركة كيلمي "نفخر بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من أجل تطوير الكرة الرسمية التي تلبّي أعلى المعايير للاعبين المحترفين، وفي الوقت ذاته تجسّد الإثارة والحماسة في كأس آسيا 2023 في قطر، ونحن متشوقون لمشاهدة الكرة الرسمية في قلب الحدث خلال البطولة".

6️⃣ مجموعات 🤝 مواجهات قوية تنتظرنا في دور المجموعات من #كأس_آسيا2023 🏆🔥 ما هي أقوى مجموعة بالنسبة لكم؟ 👀 pic.twitter.com/5IXBiUjGDK — #كأس_آسيا2023 (@afcasiancup_ar) May 11, 2023

فيما يلي مجموعات كأس آسيا 2023 في قطر: