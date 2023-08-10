سيظهر خلال مباريات دوري الأبطال فقط.. مهنة جديدة لأشهر حكم إسباني

كشف تقرير إسباني عن الوظيفة الجديدة التي سيعمل بها الحكم الإسباني المعتزل أنطونيو ماتيو لاهوز، والتي اختارها من بين عروض عدة وصلته بعد نهاية الموسم الماضي 2022-2023.

وقرّر لاهوز (46 عاما) الاعتزال بعد قرار رئيس اللجنة الفنية للحكام في الاتحاد الإسباني لويس ميدينا كانتاليخو عدم تجديد عقده، علما أنه أدار مباريات كرة القدم على مدى 15 موسما، وشارك في نسختين في نهائيات كأس العالم، آخرها مونديال قطر 2022.

وأعلنت "موفيستار بلاس"، وهي شبكة للتلفزيون المدفوع في إسبانيا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "X" (تويتر سابقا) تعاقدها مع لاهوز ليكون واحدا من موظفيها.

وكتب الشبكة الإسبانية "ماتيو لاهوز ينضم إلى عائلة موفيستار بلاس، مرحبا بك في عالمنا".

Mateu Lahoz se une a la familia de Movistar Plus+. ¡Bienvenido a #LaCasaDelFútbol! pic.twitter.com/mCIPJGY1Oz — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) August 9, 2023

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن لاهوز سيشرح الحالات التحكيمية في مباريات دوري أبطال أوروبا، مضيفة أنه منذ آخر مباراة له في "الليغا" بالموسم الماضي تلقى العديد من عروض العمل.

وفضّل لاهوز الاستمرار بطريقة أو بأخرى في مجال التحكيم، خاصة وأنه رفض عرضا ليكون ضمن طاقم حكام تقنية الفيديو في إسبانيا بعد تهميشه من قبل اللجنة التي رفضت تجديد عقده حكما للساحة.

وأوضحت أن لاهوز رفض تحليل الحالات التحكيمية في الدوري الإسباني، لأن علاقته مع كانتاليخو رئيس اللجنة الفنية متوترة، كما أنه أدار بظهره للعديد من العروض التي جاءته لتحكيم المباريات خارج البلاد رغبة منه في البقاء إلى جانب أسرته في إسبانيا.

وكشفت "ماركا" أن من بين العروض التي تلقاها لاهوز تأليف كتب، وقالت إن "إسبانيا خسرت حكما عظيما، الحكم الأكثر حضورا من الناحية الإعلامية والأفضل في التاريخ الحديث، لكن ربما كسبته معلقا جيدا".