هبة سعدية أول حكمة فلسطينية ومحجبة في تاريخ كأس العالم للسيدات

أصبحت الحكمة هبة سعدية أول فلسطينية ومحجبة تشارك في تحكيم مباراة في تاريخ كأس العالم لكرة القدم للسيدات، إذ كانت حكمة مساعدة في مباراة إنجلترا والصين في ختام منافسات المجموعة الرابعة للمونديال.

وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "كتبت هبة سعدية التاريخ بأن أصبحت أول امرأة فلسطينية على الإطلاق ضمن فريق تحكيم مباراة بكأس العالم لكرة القدم للسيدات".

وانتهت المواجهة بفوز إنجلترا 6-1 على الصين وتأهلها إلى دور الـ16 في صدارة مجموعتها الرابعة لتواجه نيجيريا على مقعد في دور الثمانية.

وهذا أحدث الإنجازات العربية التي تشهدها النسخة الحالية من البطولة المقامة في أستراليا ونيوزيلندا، حيث أصبح المغرب أول منتخب عربي على الإطلاق يشارك في البطولة.

كما أصبحت ابتسام الجريدي صاحبة أول هدف عربي في البطولة عندما قادت منتخب المغرب إلى الفوز 1-صفر على كوريا الجنوبية ليتجاوز الخسارة الثقيلة 6-1 في مباراته الأولى أمام ألمانيا.

وأصبحت المدافعة المغربية نهيلة بنزينة أول لاعبة ترتدي الحجاب في كأس العالم للسيدات.

ورفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الحظر المفروض على ارتداء الحجاب في مباريات السيدات عام 2014، وكان يبرر قرار الحظر بداعي "أسباب صحية وأمنية"، لكنه تراجع بعد احتجاجات بعض الناشطين والرياضيين والمسؤولين الحكوميين ومسؤولي كرة القدم.