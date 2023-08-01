تسبب يوسف موكوكو، نجم فريق بوروسيا دورتموند والمنتخب الألماني لكرة القدم، في طرد والديه من الفيلا التي كانا يعيشان فيها بعد أن توقف عن دعمهما ماليا، وفق تقرير صحفي ألماني.

وأكدت صحيفة "بيلد" (Bild) الألمانية أن والدي موكوكو -اللذين قدِما من الكاميرون- سيقيمان في مركز تابع لإيواء اللاجئين في جنوب مدينة هامبورغ، بعدما طُردا من المنزل الذي كانا يعيشان فيه بسبب تراكم الديون.

وأوضحت الصحيفة أن المبلغ المتراكم على عائلة موكوكو بسبب مكثهم في فيلا للإيجار -مساحتها 351 مترا مربعا- تعدى حاجز النصف مليون يورو بقليل، علما أن اللاعب هو من كان يدفع الإيجار من راتبه ومن الأموال التي يتلقاها من بوروسيا دورتموند، مع الإشارة إلى أن العقد مسجل باسم والدته.

*** BILDplus Inhalt *** Nach Wirbel um zwangsversteigerte Villa – Die vier großen Rätsel um Familie Moukoko https://t.co/BgTaTowerV #BILDSpor — BILD Sport (@BILD_Sport) July 27, 2023

واحتفل موكوكو بذكرى ميلاده الـ18 يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ومنذ ذلك الوقت تحرّر من سلطة أبيه لبلوغه السن القانونية، إذ كان والده هو المتحكم في الأموال التي كان يتقاضاها من "أسود الفيستيفال".

وتوترت العلاقة بين موكوكو ووالده جوزيف (72 عاما)، وهو ما دفع اللاعب إلى قطع علاقته تماما بأسرته كما توقف بعدها عن دعمها ماليا.

ولم يصدر أي تعليق من اللاعب -البالغ من العمر حاليا 19 عاما- في حين رفض والداه التكلم عنه بسوء في أثناء حديثهم لوسائل الإعلام الألمانية.

وقالت أمه ماري: "لقد أوجدت لنا الدولة سكنا جيدا، وهذا جيد جدا بالنسبة إليّ"، بينما قال والده: "الحقيقة هي أن ابننا لم يعد يساعدنا، لكن هل تعتقدون أنني سأتحدث عنه بسوء؟!".

وعادت الصحيفة الألمانية لتذكّر بحملة التشكيك التي طالت اللاعب قبل فترة، حين نشر تقرير ألماني معلومات تفيد بأن عمر اللاعب أكبر بكثير من المعلن عنه في شهادة الميلاد "المزعومة" والصادرة في ألمانيا.

وانضم موكوكو إلى أكاديمية بوروسيا دورتموند وهو في عمر 12 عاما، وبالتحديد عام 2016، حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول في يوليو/ تموز 2020، ويتقاضى الآن راتبا سنويا يصل إلى 6 ملايين يورو، وفق صحيفة بيلد الألمانية.

وخلال 3 مواسم مع "أسود الفيستيفال"، لعب موكوكو 72 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 12 هدفا، وقدم لزملائه 8 تمريرات حاسمة، كما تُوج مع الفريق بلقب كأس ألمانيا نهاية موسم 2020-2021.