مقتل مشجع رميا بالرصاص في شجار بين مجموعات ألتراس "عنيفة" في الأرجنتين

قُتل مشجع رميا بالرصاص في ضواحي العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس الاثنين إثر شجار بين مجموعات ألتراس عنيفة اسمها "باراس برافاس"، بالقرب من ملعب لانوس، حسب ما أفادت به الشرطة المحلية.

وأصيبت الضحية برصاصة خلال تبادل لإطلاق النار بين جماعتين متنافستين من مشجعي لانوس نفسه، قبل ساعات من المباراة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني لكرة القدم ضد باراكاس التي فاز بها الفريق المحلي 2-صفر.

BUEN LUNES, GRANA DE MI VIDA 🇱🇻 💪 Los mejores momentos del 2-0 contra Barracas Central pic.twitter.com/jcpXOcZwqT — Club Lanús (@clublanus) July 31, 2023

وتم توقيف 6 أشخاص على الأقل، في حين توفي الرجل الذي كان ما زال على قيد الحياة بعدما نُقل إلى المستشفى متأثرًا بجراحه.

وتحصل غالبًا اشتباكات بين مجموعات من المشجعين العنيفين في الأرجنتين؛ ووفقًا لمنظمة "سالفيموس آل فوتبول" (هيا ننقذ كرة القدم) غير الحكومية فقد تسببت الاشتباكات في الملاعب وخارجها في مقتل 300 شخص منذ أن تحولت كرة القدم إلى الاحتراف خلال حقبة الثلاثينيات، ثلثهم منذ التسعينيات.