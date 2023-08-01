كشف الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم عن سبب وضع النجم الدولي المصري محمد صلاح في المركز الخامس بين قادة الفريق في الموسم المقبل 2023-2024.

ومع رحيل قائد ليفربول السابق جيمس ميلنر نهاية الموسم الماضي، ثم انتقاله لنادي الاتفاق السعودي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية؛ تركزت أنظار مشجعي "الريدز" لمعرفة من سيحمل شارة القيادة في الموسم الجديد.

وأعلن كلوب أن المدافع الهولندي فيرجل فان دايك هو القائد الأول لليفربول، ويليه الظهير الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، ثم الأسكتلندي أندرو روبيرتسون، فالبرازيلي أليسون بيكر رابعا، بينما حل صلاح في المركز الخامس.

وقال كلوب -في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول- "محمد صلاح هو قائد منتخب مصر وأحد أفضل اللاعبين الذين مثلوا النادي، لكن من يلعبون في خط الهجوم مختلفون عن البقية، ويجب أن يكونوا كذلك".

وأضاف "نحن جميعا نستفيد منه، لذا نحتاج إليه نموذجا يُحتذى به. نحتاج إليه بوصفه الشخص الذي يقود المجموعة، هو الأول في الضغط على المنافسين والأول في كل شيء داخل الملعب، أما خارجه فهو شخص ذكي ومحبوب من الجميع، الكل يريد أن يكون إلى جانبه لذا هو مهم للغاية بالنسبة لنا".

وكشف كلوب عن سر خياراته، وقال "فان دايك يريد أن يكون قائدا، وهو كذلك، وكان يجب أن يتقدم خطوة، أنا واثق بأنه فخور الآن، وأعتقد أن قراري منطقي، أما أرنولد فهو مستعد ليكون قائدا للفريق فهو من أبناء النادي. في السنوات الأخيرة تطور كثيرا في الملعب وعلى المستوى الشخصي، ومن أجل ذلك أردته أن يكون في هذا المكان".

Jürgen Klopp has explained why @VirgilvDijk and @TrentAA were selected as our new captain and vice-captain – and discussed #LFC's new senior leadership group ⤵ — Liverpool FC (@LFC) August 1, 2023

أما في ما يتعلق بروبرتسون فأوضح "هذا لاعب لا يمكن تجاهله ضمن هذه المجوعة لأنه شخص لديه سمات القيادة بالفطرة، هو لاعب لديه بعض خصائص ميلنر، كما أنه قائد منتخب أسكتلندا، ويعرف كيفية التصرف في المواقف الحرجة".

وما يتعلق بالحارس البرازيلي أوضح أن "أليسون شخص مهم للغاية في غرفة الملابس، لأنه شخصية هادئة وعندما يقول شيئا فإن الجميع يستمع له، وهذا أمر مهم جدا بالنسبة للقائد، هو بالفعل قائد بالفطرة".

وأتم المدرب الألماني "في النهاية إذا سارت الأمور على ما يرام في الملعب فلن يحتاج أحد إلى هذه المجموعة، لكننا نحتاجهم في اللحظات الصعبة".

يُذكر أن محمد صلاح انضم إلى ليفربول في 23 يونيو/حزيران 2017 قادما من روما الإيطالي، ومنذ ذلك الوقت لعب 305 مباريات في جميع البطولات، وسجل خلالها 186 هدفا، وقدم 79 تمريرة حاسمة، وتُوج بجميع الألقاب الممكنة محليا وأوروبيا وعالميا.

ومن المقرر أن يقص ليفربول شريط مباريات الموسم الجديد 2023-2024 بمواجهة تشلسي على ملعب ستامفورد بريدج الأحد 13 أغسطس/آب القادم ضمن الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.