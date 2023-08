كشف الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم عن سبب وضع النجم الدولي المصري محمد صلاح في المركز الخامس بين قادة الفريق في الموسم المقبل 2023-2024.

ومع رحيل قائد ليفربول السابق جيمس ميلنر نهاية الموسم الماضي، ثم انتقاله لنادي الاتفاق السعودي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية؛ تركزت أنظار مشجعي "الريدز" لمعرفة من سيحمل شارة القيادة في الموسم الجديد.

وأعلن كلوب أن المدافع الهولندي فيرجل فان دايك هو القائد الأول لليفربول، ويليه الظهير الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، ثم الأسكتلندي أندرو روبيرتسون، فالبرازيلي أليسون بيكر رابعا، بينما حل صلاح في المركز الخامس.

وقال كلوب -في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول- "محمد صلاح هو قائد منتخب مصر وأحد أفضل اللاعبين الذين مثلوا النادي، لكن من يلعبون في خط الهجوم مختلفون عن البقية، ويجب أن يكونوا كذلك".

وأضاف "نحن جميعا نستفيد منه، لذا نحتاج إليه نموذجا يُحتذى به. نحتاج إليه بوصفه الشخص الذي يقود المجموعة، هو الأول في الضغط على المنافسين والأول في كل شيء داخل الملعب، أما خارجه فهو شخص ذكي ومحبوب من الجميع، الكل يريد أن يكون إلى جانبه لذا هو مهم للغاية بالنسبة لنا".

وكشف كلوب عن سر خياراته، وقال "فان دايك يريد أن يكون قائدا، وهو كذلك، وكان يجب أن يتقدم خطوة، أنا واثق بأنه فخور الآن، وأعتقد أن قراري منطقي، أما أرنولد فهو مستعد ليكون قائدا للفريق فهو من أبناء النادي. في السنوات الأخيرة تطور كثيرا في الملعب وعلى المستوى الشخصي، ومن أجل ذلك أردته أن يكون في هذا المكان".

Jürgen Klopp has explained why @VirgilvDijk and @TrentAA were selected as our new captain and vice-captain – and discussed #LFC's new senior leadership group ⤵

— Liverpool FC (@LFC) August 1, 2023