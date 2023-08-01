شاهد.. رونالدو يقود النصر لفوز كبير على الاتحاد المنستيري في البطولة العربية

سجل محمد لاجامي مدافع النصر السعودي هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 65، لكن البرتغالي كريستيانو رونالدو استطاع قيادة فريقه للفوز 4-1 على الاتحاد المنستيري التونسي الاثنين ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بالبطولة العربية للأندية لكرة القدم.

ورفع الفوز رصيد النصر إلى 4 نقاط من مباراتين، ليتساوى مع الشباب السعودي الذي فاز 1-صفر على الزمالك المصري في وقت سابق اليوم، ويملك الزمالك 3 نقاط في المركز الثالث.

وسجل أندرسون تاليسكا هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول بـ3 دقائق إثر تمريرة عرضية من داخل منطقة الجزاء.

لكن لاجامي تعادل للمنستيري بالخطأ في مرماه بضربة رأس سكنت شباك فريقه بشكل غريب، قبل أن يظهر رونالدو في المشهد ويمنح التقدم للنصر في الدقيقة 74 إثر تمريرة عرضية من الناحية اليمنى ليسكنها الشباك بضربة رأس رائعة.

وسجل المدافع عبد الإله العمري الهدف الثالث من متابعة لضربة رأس من رونالدو ليسكنها الشباك بتسديدة قوية في الدقيقة 88.

لكن عبد العزيز العليوة استطاع تعزيز النتيجة بتسجيل الهدف الرابع للنصر في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، إثر تمريرة رائعة من تاليسكا ليسكنها الشباك مختتما فوز النصر على حساب المنستيري.