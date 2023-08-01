شاهد.. رونالدو يقود النصر لفوز كبير على الاتحاد المنستيري في البطولة العربية
سجل محمد لاجامي مدافع النصر السعودي هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 65، لكن البرتغالي كريستيانو رونالدو استطاع قيادة فريقه للفوز 4-1 على الاتحاد المنستيري التونسي الاثنين ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بالبطولة العربية للأندية لكرة القدم.
ورفع الفوز رصيد النصر إلى 4 نقاط من مباراتين، ليتساوى مع الشباب السعودي الذي فاز 1-صفر على الزمالك المصري في وقت سابق اليوم، ويملك الزمالك 3 نقاط في المركز الثالث.
وسجل أندرسون تاليسكا هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول بـ3 دقائق إثر تمريرة عرضية من داخل منطقة الجزاء.
تاليسكا يفتتح التسجيل للنصر⚽
#الاتحاد_المنستيري_النصر#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/bAn6YECeJy
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 31, 2023
لكن لاجامي تعادل للمنستيري بالخطأ في مرماه بضربة رأس سكنت شباك فريقه بشكل غريب، قبل أن يظهر رونالدو في المشهد ويمنح التقدم للنصر في الدقيقة 74 إثر تمريرة عرضية من الناحية اليمنى ليسكنها الشباك بضربة رأس رائعة.
⚽️هدف التعادل للاتحاد المنستيري بخطأ من لاجامي في مرماه#الاتحاد_المنستيري 1 × 1 #النصر_السعودي#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/KA7wMwSKeJ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 31, 2023
رأسية رونالدو تعلن تقدم النصر⚽️
#الاتحاد_المنستيري_النصر#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/7DR5nzoHZU
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 31, 2023
وسجل المدافع عبد الإله العمري الهدف الثالث من متابعة لضربة رأس من رونالدو ليسكنها الشباك بتسديدة قوية في الدقيقة 88.
العمري يُضيف الهدف الثالث للنصر⚽
#الاتحاد_المنستيري_النصر#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/m3oAbZRJFS
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 31, 2023
لكن عبد العزيز العليوة استطاع تعزيز النتيجة بتسجيل الهدف الرابع للنصر في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، إثر تمريرة رائعة من تاليسكا ليسكنها الشباك مختتما فوز النصر على حساب المنستيري.
العمري يُضيف الهدف الثالث للنصر⚽
#الاتحاد_المنستيري_النصر#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/m3oAbZRJFS
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 31, 2023
العليوة يسجل الهدف الرابع للنصر⚽️
#الاتحاد_المنستيري_النصر#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/n6B1JXPR5G
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 31, 2023
حارس الاتحاد المنستيري يتصدى لتسديدة رونالدو 🥅#كأس_الملك_سلمان_للأندية#SSC pic.twitter.com/wAhuYtAixM
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 31, 2023