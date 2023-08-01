ساديو ماني ينضم للنصر السعودي ومحرز يشارك في أول مباراة مع الأهلي

أعلن نادي النصر وصيف بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم -اليوم الثلاثاء- تعاقده مع النجم السنغالي ساديو ماني جناح بايرن ميونخ الألماني، وذلك بالتزامن مع أول ظهور للنجم الجزائري رياض محرز مع فريق الأهلي السعودي في فوزه الودي 5-صفر على الشمال القطري.

ونشر النصر مقطع فيديو -عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر- حمل عنوان "بصـوووووت واحد: ساديو ماني نصراوي".

وعرض الفيديو أصوات الجماهير وهي تهتف باسم ماني، الذي تفاعل معها، وقال في آخر المقطع: "لا أطيق الانتظار لسماع صوتكم في الملعب".

وتضمن الإعلان أيضا الكشف عن الزي الاحتياطي للموسم الجديد في النصر.

ولم يكشف النادي السعودي عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن تقارير صحفية قالت إن النصر دفع 40 مليون يورو (43.85 مليون دولار) للحصول على خدمات ماني الذي كان يتبقى له عامان في عقده مع بايرن.

قائد أبطـال افريقيا .. الدولي السنغالي ساديو ماني 🤩

يـوقع رسميًا لـ #العالمي ✍️#ماني_نصراوي pic.twitter.com/gev6jBAxXR — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 1, 2023

ويأتي انضمام ماني (‭‭‭31‬‬‬ عاما) إلى النصر في فترة الانتقالات الحالية بعد انضمام الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب إنتر، والإيفواري سيكو فوفانا من نادي لانس الفرنسي، والبرازيلي أليكس تيليس ظهير مانشستر يونايتد.

وأصبح الدوري السعودي جاذبا للنجوم منذ انضمام كريستيانو رونالدو إلى النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية السابقة.

وذكرت تقارير سعودية أن النصر أدرج اسم السنغالي ماني (لاعب ليفربول السابق) ضمن قائمته المشاركة في البطولة العربية كإجراء استباقي للتوقيع معه في أي وقت خلال البطولة وهو ما تم لاحقا.

ويملك النصر 4 نقاط من مباراتين في صدارة المجموعة الثالثة متساويا مع غريمه المحلي الشباب.

ويكفي النصر التعادل في الجولة الأخيرة مع الزمالك ثالث الترتيب بـ3 نقاط ليتأهل إلى دور الثمانية.

وودع الاتحاد المنستيري المنافسات بعدما تلقى الخسارة الثانية في مباراتين.

ساديو ماني أفضل صفقة

ويعتبر الدكتور جمال إسماعيل النمكي المدير الفني السابق للاتحاد المصري لكرة القدم، ضم ماني أفضل الصفقات لفريق النصر بل ربما الأفضل في كل تعاقدات الفرق السعودية.

ويعدد النمكي للجزيرة نت الفوائد الفنية للنصر من ضم ماني وأبرزها أنه أفضل حتى من زميله بالفريق كريستيانو رونالدو في رفع إيقاع اللعب الذي يعد أهم مفاتيح المتعة والإثارة في كرة القدم الحديثة.

كما أن النجم السنغالي أفضل المهاجمين في العالم من حيث المشاركة في الأدوار الدفاعية واللعب الجماعي كما كان يفعل خلال تواجده في ليفربول الإنجليزي.

ويشير النمكي إلى أن ماني يتميز عن باقي الصفقات الكبيرة الأخرى في المملكة بأنه لاعب مسلم وملتزم دينيا وأخلاقيا وذلك سيجعله يندمج بشكل أسرع في الفريق والمجتمع السعودي، إضافة إلى أنه أصغر سنا من رونالدو وبنزيمة ولديه رغبة جامحة للعطاء لعدة سنوات قادمة ويستطيع ترك بصمة أكبر منهما.

محرز يشارك لأول مرة مع الأهلي

ومن ناحية أخرى، تألق البرازيلي فيرمينو في فوز الأهلي السعودي وديا 5-صفر على الشمال القطري، في مواجهة شهدت أول ظهور للجزائري رياض محرز والفرنسي آلان سانت-ماكسيمين الذي هز الشباك هو الآخر مع الفريق السعودي.

وانضم اللاعبون الثلاثة إلى صفوف الأهلي العائد إلى دوري المحترفين السعودي لكرة القدم هذا الصيف. وكانت هذه أول مباراة يخوضها محرز وسانت-ماكسيمين مع الفريق الذي قاده الألماني ماتياس يايسله في اللقاء الأول منذ تعيينه يوم 28 يوليو/تموز الماضي.

وافتتح فيرمينو، لاعب ليفربول السابق الذي انضم إلى الأهلي في صفقة انتقال مجاني مطلع الشهر الماضي، التسجيل في الدقيقة 37.

وبعد 6 دقائق من بداية الشوط الثاني، سجل سانت-ماكسيمين، الذي انضم للفريق نهاية الشهر الماضي، الهدف الأول له بقميص النادي، قبل أن يضيف اللاعب البرازيلي الهدف الثالث في الدقيقة 68.

وسجل عبد الباسط هندي وفهد الرشيدي هدفا لكل منهما في الدقيقتين 74 و86.

وكان محرز قد انضم لـ4 سنوات إلى النادي الأهلي نهاية الشهر الماضي بعد موسم فاز فيه بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي.