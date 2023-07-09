صحيفة: يوفنتوس يضحي بالمشاركة الأوروبية في الموسم المقبل لتجنب الغرامة المالية

توصل يوفنتوس الإيطالي إلى تسوية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تقضي باستبعاده من المسابقات الأوروبية في الموسم المقبل 2023-2024، مقابل تجنب فرض عقوبات مالية على النادي.

وأكدت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" (corrieredellosport) الإيطالية أن يوفنتوس اتفق مع الاتحاد الأوروبي على استبعاده من المشاركة في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي للنسخة القادمة.

وفي المقابل سيكتفي "يويفا" بهذه العقوبة وبالتالي عدم فرض غرامات مالية على "السيدة العجوز" بسبب المخالفات الإدارية والمالية وخرقه لقوانين الاتحاد الأوروبي.

وعلقت صحيفة "ماركا" (marca) الإسبانية على التسوية قائلة، إن يوفنتوس لا يمانع الاستبعاد من النسخة الثالثة لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي، في حين لن تكون هناك عقوبات ضده في موسم 2024-2025 الذي يسعى من خلاله للعودة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

🚨 La Juventus pacta una sanción con UEFA para ser excluida de la Conference League https://t.co/MB5qCohLk0 — MARCA (@marca) July 9, 2023

يُذكر أن يوفنتوس حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالدوري الإيطالي (36 مرة) كان قد أنهى مسابقة "الكالتشيو" في الموسم الماضي 2022-2023 في المركز السابع.

وحصد الفريق 62 نقطة، علما أن الاتحاد الإيطالي خصم من رصيده 10 نقاط بقرار من محكمة إيطالية على خلفية وجود شبهات فساد في صفقات انتقال في الفترة بين عامي 2018 و2021.

وعلى الصعيد الأوروبي ودّع يوفنتوس مسابقة دوري الأبطال من مرحلة المجموعات، وانتقل للمنافسة في الدوري الأوروبي الذي أُقصي منه من نصف النهائي بالخسارة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من إشبيلية الإسباني بنتيجة 2-3.

ويخطّط يوفنتوس لبدء عصر جديد "من الصفر" ستكون فيه الإدارة منفتحة بشكل كبير على التخلص من عدد كبير من نجوم الفريق، وعلى رأسهم المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش ونجم الفريق فيديريكو كييزا بالإضافة إلى المدافع المخضرم ليوناردو بونوتشي وأليكس ساندرو والحارس الخبير البولندي فويتشيك تشيزني، وفق ما ذكرت صحيفة "أس" (AS) الإسبانية.

وودع الكولومبي خوان كوادرادو يوفنتوس كأول ضحايا "العصر الجديد"، في حين خرج الأميركي ويستون ماكيني والبرازيلي آرثر ميلو والسويسري دينيس زكريا من خطط المدرب ماسيمليانو أليغري للموسم المقبل.