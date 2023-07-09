ميغان رابينو.. إحدى أنجح لاعبات كرة القدم في العالم تعلن اعتزالها

أعلنت نجمة المنتخب الأميركي للسيدات في كرة القدم ميغان رابينو عبر وسائل التواصل الاجتماعي السبت، أنها ستعتزل اللعبة مع نهاية الموسم الحالي.

وكتبت اللاعبة البالغة من العمر 38 عاماً الفائزة بالكرة الذهبية عام 2019 "بشعور عميق بالسلام والامتنان، قررت أن هذا سيكون موسمي الأخير الذي أمارس فيه هذه اللعبة الجميلة".

It is with a deep sense of peace & gratitude that I have decided this will be my final season playing this beautiful game. I never could have imagined the ways in which soccer would shape & change my life forever, but by the look on this little girl’s face, she knew all along. pic.twitter.com/XGZ1T9i7Wy — Megan Rapinoe (@mPinoe) July 8, 2023

وتستعد رابينو الفائزة بكأس العالم مرتين (2015 و2019) والذهبية الأولمبية 2012، للمشاركة مع منتخب الولايات المتحدة في مونديال السيدات المرتقب في أستراليا ونيوزيلندا اعتبارا من 20 يوليو/تموز الجاري.

Megan Rapinoe has plenty of unstoppable strikes on the international stage ☄️ Watch USA vs. Wales live on TNT at 3:30 p.m. ET on Sunday pic.twitter.com/KgoKjuOphE — B/R Football (@brfootball) July 8, 2023

وتستهل الولايات المتحدة حملة الدفاع عن لقبها في 21 يوليو/تموز ضد فيتنام في مجموعة قوية تضم وصيفتها في النسخة الأخيرة هولندا.