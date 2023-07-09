رياضة

ميغان رابينو.. إحدى أنجح لاعبات كرة القدم في العالم تعلن اعتزالها

Spain v United States - International Friendly
رابينو الفائزة بكأس العالم مرتين (2015 و2019) والذهبية الأولمبية 2012، ستشارك مع منتخب بلادها بمونديال أستراليا ونيوزيلندا ابتداء من 20 الشهر الجاري (غيتي)
9/7/2023-|آخر تحديث: 9/7/202301:22 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلنت نجمة المنتخب الأميركي للسيدات في كرة القدم ميغان رابينو عبر وسائل التواصل الاجتماعي السبت، أنها ستعتزل اللعبة مع نهاية الموسم الحالي.

وكتبت اللاعبة البالغة من العمر 38 عاماً الفائزة بالكرة الذهبية عام 2019 "بشعور عميق بالسلام والامتنان، قررت أن هذا سيكون موسمي الأخير الذي أمارس فيه هذه اللعبة الجميلة".

وتستعد رابينو الفائزة بكأس العالم مرتين (2015 و2019) والذهبية الأولمبية 2012، للمشاركة مع منتخب الولايات المتحدة في مونديال السيدات المرتقب في أستراليا ونيوزيلندا اعتبارا من 20 يوليو/تموز الجاري.

وتستهل الولايات المتحدة حملة الدفاع عن لقبها في 21 يوليو/تموز ضد فيتنام في مجموعة قوية تضم وصيفتها في النسخة الأخيرة هولندا.

المصدر : وكالات