لويس سواريز.. كرة القدم تودع الإسباني الوحيد الفائز بالكرة الذهبية

ودّعت كرة القدم الإسبانية، اليوم الأحد، لويس سواريز ميرامونتيس أحد أساطير المنتخب وبرشلونة، وأول لاعب كرة قدم إسباني والوحيد الذي فاز بالكرة الذهبية، عن عمر ناهز 88 عاما.

ونعى كبيرا إسبانيا، برشلونة وريال مدريد، الراحل في بيانات رسمية نشراها عبر مواقعهما الإلكترونية، كما شارك آخرون في نعي واحد من أساطير كرة القدم في العالم.

وقال برشلونة في وداع لاعبه السابق: "أسطورة كرة القدم، أسطورة برشلونة، سوف نفتقدك حقا. ارقد بسلام"، مستعرضا أرقامه التاريخية التي حققها مع النادي ما بين 1954 إلى 1961.

Luisito Suárez, culer from 1954 to 1961, was a key player for Barça in the second half of the 1950s and won the Ballon d'Or in 1960.https://t.co/eZ1pGjx1Gc

