لويس سواريز.. كرة القدم تودع الإسباني الوحيد الفائز بالكرة الذهبية

ودّعت كرة القدم الإسبانية، اليوم الأحد، لويس سواريز ميرامونتيس أحد أساطير المنتخب وبرشلونة، وأول لاعب كرة قدم إسباني والوحيد الذي فاز بالكرة الذهبية، عن عمر ناهز 88 عاما.

ونعى كبيرا إسبانيا، برشلونة وريال مدريد، الراحل في بيانات رسمية نشراها عبر مواقعهما الإلكترونية، كما شارك آخرون في نعي واحد من أساطير كرة القدم في العالم.

وقال برشلونة في وداع لاعبه السابق: "أسطورة كرة القدم، أسطورة برشلونة، سوف نفتقدك حقا. ارقد بسلام"، مستعرضا أرقامه التاريخية التي حققها مع النادي ما بين 1954 إلى 1961.

Luisito Suárez, culer from 1954 to 1961, was a key player for Barça in the second half of the 1950s and won the Ballon d'Or in 1960.https://t.co/eZ1pGjx1Gc — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 9, 2023

Football legend. Barça legend. 253 games

141 goals

2x La Liga (1958/59, 1959/60)

2x Copa de España (1956/57, 1958/59)

2x Inter-Cities Fairs Cup (1957/58, 1959/60)

1x Ballon d’Or (1960) We will really miss you. Rest in peace, Luis Suárez Miramontes. 🕊 pic.twitter.com/nalLCUQQKk — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 9, 2023

بدوره، أعرب ريال مدريد، عن حزنه الشديد لوفاة سواريز، الذي وصفه بأنه "أحد أكبر أساطير كرة القدم الإسبانية وكرة القدم العالمية"، والإسباني الوحيد الذي فاز بالكرة الذهبية، في عام 1960. ونقل ريال مدريد تعازيه ومودته لأسرته وزملائه ومحبيه وجميع أنديته.

Comunicado Oficial: fallecimiento de Luis Suárez.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 9, 2023

وكتب الحساب الرسمي للدوري الإٍسباني لكرة القدم على موقع تويتر: "يود الليغا أن ينقل خالص تعازيه لأسرة وأصدقاء لويس سواريز، لاعب ومدرب تاريخي لكرة القدم لدينا. ارقد في سلام".

#LALIGA desea transmitir sus más sinceras condolencias a los familiares y amigos de Luis Suárez Miramontes, histórico jugador y entrenador de nuestro fútbol. Descanse en paz. pic.twitter.com/jxO69i8ejI — LALIGA (@LaLiga) July 9, 2023

وشارك ناديا إي سي ميلان وإنتر ميلان الإيطاليان، في وداع سواريز، حيث قال الميلان في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: "وداعا لمنافس عظيم، وتعازينا لعائلة وأصدقاء ومعجبي لويس سواريز".

Farewell to a great rival. Our condolences to the family, friends and fans of Luis Suárez. Addio a un grande avversario. Riposa in pace, Luisito. pic.twitter.com/X9zulQElnV — AC Milan (@acmilan) July 9, 2023

أما إنتر ميلان -الذي لعب له الراحل ودربه أيضا- فنشر صورة للاعبه السابق مع الكؤوس التي حققها مع الفريق، معلقا عليها "ذكرى النادي مع كؤوس سواريز".

Il ricordo del Club nerazzurro a Luis Suárez Miramontes.#FCIM — Inter (@Inter) July 9, 2023

كان لويس سواريز مدربا للمنتخب الإسباني بين عامي 1988 و1991، ومدرب إسبانيا تحت 21 عاما، وقد فاز بلقب بطل أوروبا تحت 21 عاما في 1986، كما درب أندية، منها إنتر ميلان، وسامبدوريا، وكومو 1907، وكالياري كالتشيو وديبورتيفو لاكورونيا.