قيمة صفقة تويتر.. كم فريق كرة قدم كان بمقدور إيلون ماسك شراؤه بـ41 مليار يورو؟

بعد أيام على إطلاق شركة "ميتا" خدمة "ثريدز" المصاحبة لإنستغرام التي وصفت بأنها "قاتل تويتر"، تطفو على السطح القيمة الكبيرة التي دفعها الملياردير الأميركي إيلون ماسك لتطبيق "العصفور الأزرق" بـ41 مليار يورو.

ولكن بهذا الرقم الكبير الذي أنفقه أغنى رجل في العالم لتطبيق يواجه منافسة طاحنة من "ثريدز"، ما عدد النوادي الكروية التي كان بمقدور ماسك شراؤها؟

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص بالقيمة السوقية للاعبين والنوادي، فإن ماسك كان قادرا على شراء 15 فريقا أوروبيا هي نخبة القارة العجوز:

برشلونة: 4.49 مليارات يورو

ريال مدريد: 4.48 مليارات يورو

بايرن ميونخ: 3.98 مليارات يورو

مانشستر يونايتد: 3.96 مليارات يورو

ليفربول: 3.87 مليارات يورو

مانشستر سيتي: 3.77 مليارات يورو

تشلسي: 3.02 مليارات يورو

أرسنال: 2064 مليار يورو

باريس سان جيرمان: 2.36 مليار يورو

توتنهام: 2.17 مليار يورو

يوفنتوس: 1.84 مليار يورو

دورتموند: 1.79 مليار يورو

أتلتيكو مدريد: 940 مليون يورو

إنتر: 700 مليون يورو

إيفرتون: 620 مليون يورو

ويبلغ مجموع القيمة السوقية -وفق تقرير صادر عن مجلة فوربس عام 2022- لهذه الفرق 40 مليار و630 مليون يورو.