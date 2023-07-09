على رأسهم الأمين جمال.. تشافي يستدعي 8 لاعبين من أكاديمية لاماسيا للتدريب مع الفريق الأول

قرر تشافي هيرنانديز (مدرب برشلونة الإسباني) استدعاء 8 لاعبين شباب من أكاديمية لاماسيا التابعة للنادي الكتالوني للعب مع الفريق الأول، خلال الفترة الإعدادية قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2023-2024.

ومن المقرر أن يعود لاعبو برشلونة للانخراط في المرحلة الإعدادية بدءا من الاثنين المقبل، وذلك في المجمع الرياضي التابع للنادي، والمعروف باسم "سيوتات إسبورتيفا" (Ciutat Esportiva).

وكشفت صحيفة "سبورت" (sport) الإسبانية النقاب عن أسماء اللاعبين الثمانية، وفي مقدمتهم الأمين جمال ذو الأصول المغربية، الذي أصبح أصغر لاعب يخوض مباراة في الدوري الإسباني بتاريخ برشلونة بعدما ظهر ضد ريال بيتيس أبريل/نيسان الماضي ضمن الجولة الـ32 من "الليغا".

The eight La Masia players called up by Xavi for Barcelona's preseason https://t.co/ttjJjlJMtj — SPORT English (@Sport_EN) July 8, 2023

وإلى جانب الأمين جمال، سينضم أيضا مارك كاسادو، وهو اللاعب الوحيد الذي كان مع الفريق الأول في الجولة الصيفية العام الماضي في الولايات المتحدة.

أما اللاعبون الستة الباقون، فهم إستانيس بيدورلا، وأنخيل ألاركون الذي يتعافى حاليا من الإصابة، وأوناي هيرنانديز، وفيرمين لوبيز، وباو بريم، وميكايل فاي.

وأكدت الصحيفة أن النادي تحدث مع هؤلاء اللاعبين الثمانية وأخبرهم بالفعل أنهم ضمن خطط المدرب تشافي في المرحلة الإعدادية التي تسبق انطلاق الموسم.

ومن المحتمل أن يرتفع عدد اللاعبين الشباب من لاماسيا للانضمام إلى تدريبات الفريق الأول إلى 12 أو 13 لاعبا.

وفي ما يتعلق بأسماء اللاعبين الآخرين المتوقع انضمامهم، فهم شادي رياض ودييغو كوشن ومارك غويو، لكن وجودهم لم يتم تأكيده بنسبة 100% حسبما تقول سبورت، والأمر نفسه ينطبق على أليكس غاريدو الذي شارك مؤخرا مع منتخب إسبانيا في كأس أوروبا تحت 19 عاما.

دخل التاريخ كأصغر لاعب يشارك مع #برشلونة في الليغا.. المغربي الأمين جمال جوهرة مغربية تتألق في سماء “الكامب نو”#بروفايل pic.twitter.com/x3gu6KMqqh — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 2, 2023

ويخطط تشافي لتقييم جميع هؤلاء الشباب على أرض الملعب قبل سفر الفريق إلى الولايات المتحدة، الأمر الذي سيحدد تحركات برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية من خلال معرفة اللاعبين المغادرين والباقين ومن يمكنه ترفيعه إلى الفريق الأول، وفق سبورت.

ونقلت الصحيفة تصريحات أدلى بها تشافي قال فيها إن الصيف سيكون "طويلا"، في إشارة منه إلى العمل المطلوب إنجازه لتحديد حاجات الفريق.

وسيعرف الفريق عديدا من التغيرات في الفترة التي تتوسط بدء التحضيرات للموسم الجديد مع نهاية سوق الانتقالات الصيفية في بداية سبتمبر/أيلول 2023.

وتقول سبورت إنه من "الواضح أن تشافي سيواصل مراقبة لاعبي أكاديمية لاماسيا عن قرب تماما، كما كان يفعل منذ وصوله في نوفمبر/تشرين الثاني 2021″، مشيرة إلى أنه يدرك ما يملكه النادي من مواهب في صفوف الشباب ولن يتردد في اختيار المميز منهم للفريق الأول.