على رأسهم الأمين جمال.. تشافي يستدعي 8 لاعبين من أكاديمية لاماسيا للتدريب مع الفريق الأول

قرر تشافي هيرنانديز (مدرب برشلونة الإسباني) استدعاء 8 لاعبين شباب من أكاديمية لاماسيا التابعة للنادي الكتالوني للعب مع الفريق الأول، خلال الفترة الإعدادية قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2023-2024.

ومن المقرر أن يعود لاعبو برشلونة للانخراط في المرحلة الإعدادية بدءا من الاثنين المقبل، وذلك في المجمع الرياضي التابع للنادي، والمعروف باسم "سيوتات إسبورتيفا" (Ciutat Esportiva).

وكشفت صحيفة "سبورت" (sport) الإسبانية النقاب عن أسماء اللاعبين الثمانية، وفي مقدمتهم الأمين جمال ذو الأصول المغربية، الذي أصبح أصغر لاعب يخوض مباراة في الدوري الإسباني بتاريخ برشلونة بعدما ظهر ضد ريال بيتيس أبريل/نيسان الماضي ضمن الجولة الـ32 من "الليغا".

