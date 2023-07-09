شاهد.. منتخب قطر يخسر برباعية نظيفة من بنما في ربع نهائي بطولة الكونكاكاف

تأهل منتخب بنما إلى المربع الذهبي لبطولة الكأس الذهبية لمنتخبات أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) لكرة القدم بفوزه الكبير على منتخب قطر برباعية نظيفة فجر اليوم الأحد، في ربع نهائي البطولة الذي جرى على ملعب "إيه تي آند تي" بمدينة أريلنغتون الأميركية.

ويدين منتخب بنما بالفضل في هذا الفوز لنجمه إسماعيل دياز الذي سجل 3 أهداف (هاتريك).

وانتهى الشوط الأول بتقدم بنما بهدف سجله إدغار بارسيناس في الدقيقة الـ19، ثم أحرز دياز أهدافه الثلاثة (56 و63 و66).

وحل منتخب قطر ثانيا بالمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط من فوز وهزيمة وتعادل، في حين تصدرت بنما المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل وحيد.

وتأهلت المكسيك إلى نصف النهائي بالفوز بهدفين دون رد على كوستاريكا بفضل هدفي أوربيلين بينيدا من ركلة جزاء في الدقيقة الـ72 وإريك سانشيز في الدقيقة الـ87.

وفي دور الثمانية أيضا، ستلعب غواتيمالا مع جاميكا والولايات المتحدة المدافعة عن اللقب مع كندا.