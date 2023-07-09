شاهد- الفرنسي هرنانديز خامس صفقة يعقدها سان جيرمان هذا الصيف

أعلن باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي -اليوم الأحد- تعاقده مع المدافع الدولي الفرنسي لوكاس هرنانديز من بايرن ميونخ الألماني بعقد حتى 2028.

وجاء في بيان النادي الباريسي على موقعه الرسمي أن الدولي الفرنسي "وقّع على عقد لمدة 5 سنوات".

لم يكشف فريق العاصمة الفرنسية عن قيمة الصفقة لكن تقارير إعلامية أشارت إلى أنها بلغت بين 45 و50 مليون يورو.

ونقل النادي عن اللاعب الذي يلعب كظهير أيسر أو قلب دفاع قوله "متحمس جدًّا، انتظرت مطولا للانضمام إلى سان جيرمان وحصل ذلك أخيرًا. إنه يوم مميز بالنسبة لي وسعيد بوجودي هنا".

وبات بطل العالم 2018 خامس صفقة للنادي هذا الصيف في تشكيلة المدرب الجديد الإسباني لويس إنريكي الذي خلف كريستوف غالتييه.

واللاعبون الأربعة الباقون هم:

الجناح الإسباني ماركو أسينسيو من ريال مدريد الإسباني.

المدافع السلوفاكي ميلان شكرينيار من ميلان الإيطالي.

لاعب الوسط الدولي الأوروغوياني الشاب مانويل أوغارتي من سبورتينغ البرتغالي.

الكوري الجنوبي كانغ إن لي من مايوركا الإسباني.

ونشأ هرنانديز (27 عامًا) في فريق الشباب مع أتلتيكو مدريد الإسباني وصعد إلى الفريق الأول في 2014 الذي حقق معه لقب الدوري الأوروبي 2018، قبل أن ينتقل إلى النادي البافاري في 2019.

وحقق مع بايرن لقب البوندسليغا 4 مرات ولقب دوري أبطال أوروبا 2020.

وغاب لوكاس عن المنافسات منذ أن أصيب بقطع في الرباط الصليبي بركبته اليمنى في مستهل مباراة فرنسا الأولى في مونديال قطر 2022 ضد أستراليا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.