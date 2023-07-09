رغم فوز المغرب بلقب كأس الأمم الأفريقية للشباب.. لاعبو منتخب مصر يستحوذون على الجوائز الفردية

ظفر إبراهيم عادل الجناح الأيسر للمنتخب المصري الأولمبي بجائزة أفضل لاعب في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما التي اختتمت بالمغرب فجر الأحد بتوقيت مكة المكرمة.

كما فاز حمزة علاء حارس مرمي الفراعنة بجائزة أفضل حارس مرمي في البطولة رغم تلقيه هدفين في النهائي.

وكانت منتخب "أسود الأطلس" توج بلقب البطولة القارية وذلك عقب فوزه على نظيره المصري 2-1 بعد الوقت الإضافي في المباراة النهائية للبطولة.

⚽ يانيس بكراوي يسجل هدف التعادل ويعيد المباراة لنقطة البداية#بطولة_أمم_إفريقيا_تحت_23_سنة#TotalEnergiesAFCONU23 pic.twitter.com/QBoiIjXsDe — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 8, 2023

وتقدم المنتخب المصري عن طريق محمود صابر في الدقيقة العاشرة، قبل أن يدرك يانيس بكراوي التعادل للمغرب في الدقيقة الـ37.

⚽ لعبة ذكية ومباغتة من الزلزولي ينهيها أسامة ترغلين بنجاح#بطولة_أمم_إفريقيا_تحت_23_سنة #TotalEnergiesAFCONU23 pic.twitter.com/TN5fB0vd7T — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 8, 2023

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين، نجح خلالهما المنتخب المغربي في الفوز بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الإضافي الأول عن طريق أسامة ترغالين.

وكان المنتخب المصري قد أكمل اللقاء بعشرة لاعبين، بعد طرد محمود صابر مسجل هدف "الفراعنة" في الدقيقة الـ17 من المباراة.

في السياق أشاد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري بأداء منتخب بلاده الأولمبي، وقال عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" اليوم الأحد "رجالة ولعبتوا وشرفتوا.. وصلتم لنهائي بطولة أمم أفريقيا وتأهلتم لأولمبياد باريس 2024".

وأضاف "لعبتم والظروف ضدكم وسنستقبلكم كأبطال".

في حين قال اتحاد الكرة المصري عبر حسابه على فيسبوك اليوم الأحد " شكرا لكم.. كنتم رجالا وننتظر منكم الأفضل في الأولمبياد".