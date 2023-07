أسوة بما حدث مع مايكل جوردان.. مطالبات بحماية ميسي من "عنف" الدوري الأميركي

طالب أحد المدربين في الدوري الأميركي لكرة القدم، بتوفير حماية أكبر من جانب الحكام للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عندما يبدأ بالمشاركة مع فريقه الجديد إنتر ميامي، تماما كما حدث سابقا مع أسطورة كرة السلة مايكل جوردان.

وقال المدرب الذي لم يكشف موقع "ذا أتلتيك" (theathletic) البريطاني عن اسمه "يجب أن يتمتع ميسي بحماية أكبر من الحكام في دوري معروف عنه بقسوته البدنية، مثلما كان يحدث مع جوردان في دوري كرة السلة".

ووفق العديد من المدربين في كرة السلة، فإن جوردان كان يتلقى حماية أكبر، لأن المسؤولين عن دوري المحترفين "إن بي إيه" (NBA) كانوا يخشون إصابته وبالتالي تأثر المسابقة سلبا من الناحية المالية والتسويقية.

Talk to coaches, players and executives across MLS and you’ll get varied sentiments for how referees should handle Lionel Messi’s presence on the field in America.@MLSist on how the league's on-field officials will deal with the superstar: https://t.co/ikhNlXXS7m pic.twitter.com/qp60KVFGuE

— The Athletic (@TheAthletic) July 8, 2023