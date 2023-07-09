أسوة بما حدث مع مايكل جوردان.. مطالبات بحماية ميسي من "عنف" الدوري الأميركي

طالب أحد المدربين في الدوري الأميركي لكرة القدم، بتوفير حماية أكبر من جانب الحكام للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عندما يبدأ بالمشاركة مع فريقه الجديد إنتر ميامي، تماما كما حدث سابقا مع أسطورة كرة السلة مايكل جوردان.

وقال المدرب الذي لم يكشف موقع "ذا أتلتيك" (theathletic) البريطاني عن اسمه "يجب أن يتمتع ميسي بحماية أكبر من الحكام في دوري معروف عنه بقسوته البدنية، مثلما كان يحدث مع جوردان في دوري كرة السلة".

ووفق العديد من المدربين في كرة السلة، فإن جوردان كان يتلقى حماية أكبر، لأن المسؤولين عن دوري المحترفين "إن بي إيه" (NBA) كانوا يخشون إصابته وبالتالي تأثر المسابقة سلبا من الناحية المالية والتسويقية.

Talk to coaches, players and executives across MLS and you’ll get varied sentiments for how referees should handle Lionel Messi’s presence on the field in America.@MLSist on how the league's on-field officials will deal with the superstar: https://t.co/ikhNlXXS7m pic.twitter.com/qp60KVFGuE — The Athletic (@TheAthletic) July 8, 2023

ووفق الموقع، فإن بلوغ ميسي (36 عاما) ومكانته الأسطورية في عالم كرة القدم، تستدعي بالفعل حماية خاصة له، لتجنيبه الإصابات التي لن يتمكن من التعافي منها بسرعة.

وقد يتعرض ميسي لبعض التدخلات الخشنة في أول مباراة له مع إنتر ميامي في 21 يوليو/تموز 2023 عندما يلعب ضد كروز أزول في كأس الدوريات (بطولة تنافس فيها أندية أميركية ومكسيكية)، أو قد يحصل ذلك لاحقا مع استئناف مباريات "الدوري الأميركي لكرة القدم للمحترفين" (MLS) من قبل لاعبين لمجرد حصولهم على الشهرة كما يذكر "ذا أتلتيك".

وتساءل الموقع الرياضي الشهير عن كيفية تعامل لجنة الحكام في الاتحاد الأميركي مع وصول نجم بقيمة ميسي إلى المسابقة، علما أن نجوما كثيرين لعبوا سابقا في البطولة، لكن لم يكونوا بقيمة ومكانة "البرغوث".

ويرى روبرت سيبيغا -وهو حكم دولي أميركي- أن الضجة المثارة حول استقدام ميسي قد تؤثر بشكل كبير على كيفية استدعاء الحكام للمباريات التي يشارك فيها النجم الأرجنتيني مع إنتر ميامي.

وقال سيبيغا "ميسي ليس في مستوى ديفيد بيكهام أو زلاتان إبراهيموفيتش. هو في مستوى مختلف عنهما، لكن نحن كحكام؛ آخر شيء نريده هو أن نفسد مباراة أو أن نسمح للاعبين لديهم موهبة وخبرة أقل أن يفعلوا شيئا لميسي".

ويؤمن سيبيغا بأن على لجنة الحكام تكليف أفضل عناصرها لإدارة المباريات التي سيلعبها ميسي مع إنتر ميامي.

وصرّح "يجب أن يكون هناك حكم خاص، يجب أن يكون من الحكام القدامى ذوي الخبرة، وإذا لم يفعلوا ذلك فقد يتأثر سير المباراة بالسلب".

وكان خورخي ماس، مالك نادي إنتر ميامي قد اعترف في وقت سابق أن عملية التخطيط للتعاقد مع ميسي بدأت منذ عام 2019 واستمرت 4 سنوات.

ويسعى المسؤولون عن الدوري الأميركي إلى تحقيق استفادة قصوى من وصول ميسي خلال السنوات القليلة القادمة، سواء كان ذلك من خلال تحقيق أرباح اقتصادية من بيع حقوق البث، أو استقدام نجوم آخرين من الوزن الثقيل أسوة بالأسطورة الأرجنتينية.