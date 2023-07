كأس العالم ‭‬للمشردين‭‬ تنطلق في كاليفورنيا

تنطلق في كاليفورنيا الأميركية اليوم السبت النسخة الـ20 من كأس العالم لكرة القدم "للمشردين" بمشاركة 40 فريقا في بطولة دولية مخصصة لأشخاص بلا مأوى ثابت أو يقيمون بمراكز تأهيل.

ونشأت البطولة من فكرة لمؤسسة كأس العالم للمشردين، وتقام هذا العام في جامعة كاليفورنيا في سكرامنتو بين الثامن و15 يوليو/تموز الجاري.

وتقول المؤسسة إنها تضم أكثر من 10 آلاف لاعب في مسابقات شريكة للدوري حول العالم، التحق نحو 500 منهم بالمنافسات في سكرامنتو.

وقال "ميل يونغ" المؤسس الشريك للمؤسسة "كرة القدم قوة موحدة ولها قدرة هائلة على إيقاف بعض من أخطر المشاكل في العالم".

وتشير أرقام المنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير عام 2021 إلى وجود قرابة 150 مليون مشرد حول العالم.

ومن أجل الاشتراك بالبطولة يجب أن يكون اللاعب مشردا أو مقيما في مركز إعادة تأهيل خلال آخر عامين، ويتنوع المشاركون بين لاجئين وطالبي لجوء أو مجبرين على العيش في مراكز إيواء أو بالشوارع لعدم وجود مساكن بتكاليف مناسبة لهم.

وهذه النسخة الأولى من الكأس في الولايات المتحدة، بينما أقيمت المنافسات السابقة في جنوب أفريقيا وفرنسا والدانمارك، وتتضمن مشاركة للرجال والسيدات، ويضم كل فريق 4 لاعبين في ملعب قريب في مساحته من ملعب التنس.

