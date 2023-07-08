عمره 13 سنة وله شارب.. أحدث صفقات ريال مدريد تثير جدلا بين الجماهير

أحدث أحد اللاعبين الأشبال الذي انضم أخيرا إلى فرق الناشئين لكرة القدم في نادي ريال مدريد الإسباني جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ضخامة حجمه وملامح وجهه مقارنة بعمره.

وأعلن ريال مدريد بداية يوليو/تموز الجاري تعاقده مع اللاعب إيكر ديبا البالغ من العمر 13 عاما، وهو مدافع قادم من فريق "يو جي لاس بالماس".

La nueva joya del Real Madrid 💎⚪️🟣🇪🇸 Iker Diepa es el nuevo refuerzo de los 'merengues' con sólo 13 años. El español llega desde UD Las Palmas para sumarse a la academia madridista, ¿Qué tal? pic.twitter.com/TNIYbISMML — Deportes13 (@deportes_13) July 3, 2023

ولفتت صورة ديبا التي نشرها الحساب الرسمي لريال مدريد "لافابريكا" على تويتر نظر وسائل الإعلام في إسبانيا وخارجها وجمهور كرة القدم بشكل عام.

وذكرت صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية أن اللاعب المولود في عام 2010 فاجأ الجميع بمظهره وطوله الفارع، حيث بدا أكثر نضجا كما ظهر بشارب، وهو الأمر الذي أثار الشك بشأن عمره الحقيقي.

أما صحيفة "ديلي ستار" (Daily Star) البريطانية فأكدت أن صفقة ديبا أثارت جدلا كبيرا لدى مشجعي ريال مدريد.

وأبرزت الصحيفة عددا من التعليقات التي نشرها مشجعو ريال مدريد على الشبكات الاجتماعية بشأن اللاعب المولود في العام نفسه الذي فازت فيه إسبانيا بكأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.

وقال أحدهم مازحا "يبدو وكأنه لعب في 3 نهائيات لكأس العالم"، وأضاف آخر مستغربا "يبلغ من العمر 13 ولديه شارب!"، وعلق ثالث في الإطار نفسه "هل يُعقل أن عمره 13 عاما وبدأت لحيته بالظهور؟".

من جهتها، سلطت صحيفة "أولي" (Ole) الأرجنتينية الضوء على صفقة ديبا، وأكدت أن ريال مدريد فجّر مواقع التواصل الاجتماعي بضمه هذا اللاعب بسبب "مظهره الجسدي".

ومن المقرر أن يدافع ديبا عن ألوان فريق "إنفانتيل إيه" (Infantil A)، وهو فريق تحت 14 عاما لريال مدريد، وذلك في الموسم المقبل 2023-2024.