دي خيا يرحل عن مانشستر يونايتد بعد تعرضه لانتقادات كثيرة

أعلن الحارس الإسباني المخضرم ديفيد دي خيا اليوم السبت أنه سيرحل عن مانشستر يونايتد الإنجليزي حيث أمضى 12 عاما، معتبرا أنه "الوقت المناسب لخوض تحد جديد".

وقال دي خيا إنه سيرحل عن مانشستر يونايتد بعد انتهاء عقده، ووجّه رسالة وداع طويلة إلى جماهير الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم.

وأضاف دي خيا في حسابه على إنستغرام "كانت فترة لا تنسى وناجحة منذ حضوري إلى هنا، لم أعتقد أننا سنحقق هذه النجاحات معا حين غادرت مدريد".

وأضاف "الآن حان الوقت المناسب لخوض تجربة جديدة والانتقال إلى مكان جديد".

أخطاء دي خيا

وكان الحارس البالغ 32 عاما وصاحب القفاز الذهبي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم الموسم الماضي لإنهاء أكبر عدد من المباريات بشباك نظيفة قد تعرض لانتقادات كثيرة بسبب ارتكابه أخطاء خلال الأسابيع الأخيرة من الموسم، وهو تكرار لأخطاء مشابهة للحارس في السنوات الأخيرة.

وانتهى عقد دي خيا بنهاية يونيو/حزيران، وفي ذلك الوقت قال النادي إنه ما زال يناقش إمكانية تمديد العقد.

وخاض الحارس الإسباني، الذي انضم ليونايتد في 2011 حين كان أليكس فيرغسون مدربا للفريق، أكثر من 500 مباراة ليكون أكثر لاعبي الجيل الحالي مشاركة.

شكرًا على كل ما قدمته طوال سنواتك مع #يونايتد نتمنى لك كل التوفيق فيما هو قادم، @D_DeGea ❤ — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) July 8, 2023

وفاز دي خيا بلقب الدوري الإنجليزي في موسمه الثاني مع يونايتد، وهو اللقب الأخير لفيرغسون كمدرب، كما فاز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة وكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي.

كما حصل مرتين على جائزة القفاز الذهبي لأكثر حارس حافظ على شباكه نظيفة على مدار الموسم، كان آخرها في الموسم المنصرم حيث أنهى يونايتد البطولة في المركز الثالث وتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وكان حارس أتليتيكو مدريد السابق أحد أعلى اللاعبين أجرا في يونايتد حسب وسائل إعلام بريطانية، لكنه ابتعد عن منتخب إسبانيا منذ 2020.

ويسعى يونايتد للتعاقد مع أندريه أونانا حارس إنتر ميلان.