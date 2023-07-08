اللجنة الأولمبية الآسيوية تسمح بمشاركة روسيا وروسيا البيضاء في دورة الألعاب القارية

سيتمكن الرياضيون من روسيا وروسيا البيضاء من المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في هانغتشو، وهو ما سيتيح لهم الحصول على نقاط التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

ووافقت اللجنة الأولمبية الآسيوية اليوم السبت على مشاركة نحو 500 رياضي من البلدين كمحايدين.

لكن لن يُسمح لهم بالفوز بميداليات في البطولة المقامة ما بين 28 سبتمبر/أيلول والثامن من أكتوبر/تشرين الأول.

ويستطيع الرياضيون بلوغ أولمبياد باريس عند تحقيقهم النتائج اللازمة للتأهل.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قال راندير سينغ القائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية الآسيوية إن الرياضيين من روسيا وروسيا البيضاء "لن يكون لهم نصيب من الميداليات أو حصة آسيا من التأهل للأولمبياد".

وتم حظر الرياضيين من روسيا وروسيا البيضاء من العديد من المنافسات الدولية منذ الحرب الروسية على أوكرانيا في 2022.

وتعرضت اللجنة الأولمبية الدولية لضغوط شديدة من حكومات من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لاستبعاد الرياضيين من البلدين، وجاءت الأنباء اليوم السبت لتفتح الباب أمام انتقادات واسعة.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في يناير/كانون الثاني إنها منفتحة على مشاركة الرياضيين من البلدين كمحايدين واقترحت مشاركتهم في التصفيات الآسيوية بعد حظرهم من البطولات الإقليمية الأوروبية.