كشف نادي إنتر ميامي المنافس في دوري المحترفين الأميركي لكرة القدم عن موعد تقديم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بوصفه لاعبا جديدا للفريق.

وكان إنتر ميامي أعلن التعاقد مع ميسي في السابع من يونيو/حزيران 2023 بعد شهور من الجدل حول وجهة اللاعب المستقبلية ما بين العودة إلى برشلونة الإسباني أو التجديد لباريس سان جيرمان الفرنسي، أو الانتقال للهلال السعودي -الذي قدّم بالفعل عرضا مذهلا تضمن راتبا سنويا بلغ 400 مليون يورو- أو التوقيع للفريق الأميركي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (mundodeportivo) الإسبانية أن تقديم اللاعب سيُقام في 16 يوليو/تموز 2023 في حدث سيُطلق عليه اسم "كشف النقاب" (The Unveil).

وأضافت أن الحدث سيبدأ عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الولايات المتحدة (الثانية صباحا بتوقيت إسبانيا والثالثة صباحا بتوقيت مكة المكرمة من فجر الاثنين 17 يوليو/تموز 2023) وذلك على ملعب لوكهارت معقل إنتر ميامي.

وكشف النادي الأميركي في بيان له أن حفل التقديم سيشهد فعاليات ترفيهية أخرى، في حين سيتم الإعلان عن تفاصيل أخرى قبل أيام قليلة من موعد الحدث.

وقالت صحيفة "أس" (as) الإسبانية إن العد التنازلي لظهور ميسي في الدوري الأميركي قد بدأ بالفعل، وإن النجم الأرجنتيني يعيش أيامه الأخيرة من الإجازة التي حصل عليها بعد انتهاء موسم 2022-2023 وانتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

ومن المقرر أن يصل ميسي إلى مدينة فلوريدا الثلاثاء 11 يوليو/تموز 2023 وفي اليوم نفسه سيوقّع على العقود مع إنتر ميامي.

وترى الصحيفة الإسبانية أن حفل تقديم ميسي سيكون حدثا ضخما بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وقد يشهد كذلك تقديم اللاعبين سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا جنبا إلى جنب مع اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 7 مرات (رقم قياسي).

ومن المتوقع أن يعلن إنتر ميامي عن إقامة حصة تدريبية مفتوحة أمام الجماهير الاثنين 17 يوليو/تموز 2023 وفيها سيتمكن مشجعو الفريق من رؤية الثلاثي ميسي وبوسكيتس وألبا بقميص الفريق للمرة الأولى.

وتؤكد "أس" أن ملصقات ضخمة تحمل صورة ميسي قد انتشرت بالفعل في جميع أنحاء مدينة ميامي؛ الأمر الذي يدلل على فرحة المشجعين بوصول "البرغوث" حتى قبل أن يلمس الكرة.

ومن المقرر أن يلعب ميسي أول مباراة له بقميص إنتر ميامي ضد كروز أزول في بطولة كأس الدوريات التي تجمع فرقا من الولايات المتحدة والمكسيك؛ في صباح السبت 22 يوليو/تموز 2023 عند الساعة الثالثة بتوقيت مكة المكرمة.