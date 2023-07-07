نظام جديد لتحديد البطل والفريق الهابط بالدوري الإيطالي في حال تعادل النقاط

صادق الاتحاد الإيطالي لكرة القدم -اليوم الجمعة- على تعديلات بشأن تحديد بطل الدوري في حال التعادل في النقاط وملحق الهبوط الذي طُبِقَ الموسم الماضي.

وقال في بيان إنه في حال تعادُل فريقين نقاطًا في صدارة الترتيب، فإن ملحقا من مباراة واحدة سيحدد هوية بطل إيطاليا.

لكن وفق القوانين الجديدة، فإنه بدلا من إقامة المباراة في ملعب محايد، ستقام على أرض الفريق الذي يحتل المركز الأول.

وفي "سيري أ"، في حال تعادُل فريقَين بالنقاط، يتم اللجوء أولا إلى المواجهتين المباشرتين خلال الموسم، ثم فارق الأهداف، ثم الأهداف المسجلة.

ويمكن أن تقام المباراة في الملعب المضيف لنهائي كأس إيطاليا -وكان الملعب الأولمبي في روما في السنوات الأخيرة- إذا رأت السلطات الإيطالية ذلك ضروريًا من أجل السلامة العامة.

أما في ما يخص الهبوط، وحين يهبط صاحبا المركزين الأخيرين (20 و19) مباشرة إلى الدرجة الثانية، فسيلعب صاحبا المركزين السابع عشر والثامن عشر مواجهتين فاصلتين في حال التعادل بالنقاط.

وبدأ تطبيق هذا النظام في ما يخص التعادل في معركة الهبوط الموسم الماضي، لكن المواجهة الفاصلة كانت من مباراة واحدة، وقد حسمها هيلاس فيرونا على حساب سبيتسيا 3-1 وبقي في دوري الأضواء، فيما هبط الأخير.