معظم أهداف رونالدو بـ"الحظ".. أغويرو يستفز عشاق "صاروخ ماديرا"

أثار نجم كرة القدم الأرجنتيني المعتزل سيرجيو أغويرو جدلا واسعا بين عشاق كرة القدم بعد استبعاده النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي من قائمته لأفضل المهاجمين في العالم.

ومنذ اعتزاله كرة القدم في أواخر عام 2021 بسبب مشاكل صحية في القلب يحرص أغويرو على الظهور بشكل شبه دائم والتواصل مع جمهور كرة القدم عبر حسابه الرسمي عبر تطبيق "تويتش" (Twitch).

وفي آخر ظهور له على هذه المنصة فجّر أغويرو غضب شريحة واسعة من عشاق كرة القدم بسبب كريستيانو وفق ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) الإسبانية.

وعند سؤاله عن أفضل 3 مهاجمين في التاريخ أجاب أغويرو: "رونالدو نازاريو (الظاهرة)، وتيري هنري ولويس سواريز"، بهذا الترتيب.

🥇 Ronaldo

🥈 Henry

🥉 Suarez

