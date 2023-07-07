معظم أهداف رونالدو بـ"الحظ".. أغويرو يستفز عشاق "صاروخ ماديرا"

أثار نجم كرة القدم الأرجنتيني المعتزل سيرجيو أغويرو جدلا واسعا بين عشاق كرة القدم بعد استبعاده النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي من قائمته لأفضل المهاجمين في العالم.

ومنذ اعتزاله كرة القدم في أواخر عام 2021 بسبب مشاكل صحية في القلب يحرص أغويرو على الظهور بشكل شبه دائم والتواصل مع جمهور كرة القدم عبر حسابه الرسمي عبر تطبيق "تويتش" (Twitch).

وفي آخر ظهور له على هذه المنصة فجّر أغويرو غضب شريحة واسعة من عشاق كرة القدم بسبب كريستيانو وفق ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) الإسبانية.

وعند سؤاله عن أفضل 3 مهاجمين في التاريخ أجاب أغويرو: "رونالدو نازاريو (الظاهرة)، وتيري هنري ولويس سواريز"، بهذا الترتيب.

🥇 Ronaldo

🥈 Henry

🥉 Suarez Do you agree with Sergio Aguero’s top three strikers of all time? pic.twitter.com/LNKmo2IitD — 101 Great Goals (@101greatgoals) July 6, 2023

وكان أغويرو قد انتقص من أهمية كثير من الأهداف التي سجلها "الدون" وعزا أغلبها إلى "الحظ".

وقال أغويرو في أبريل/نيسان 2023 عبر "تويتش" أيضا "انظروا كيف يسجل رونالدو أهدافه، أليست كلها أهدافا جاءت عن طريق الحظ؟".

وأضاف مشيدا بمواطنه ليونيل ميسي المنتقل حديثا إلى إنتر ميامي الأميركي: "ليو يسدد من كل الزوايا، وأعتقد أن أهداف راؤول (غونزاليس) و(كريم) بنزيمة أفضل من أهداف كريستيانو".

ومن وجهة نظر أغويرو فإن كريستيانو يسجل معظم أهدافه بواسطة الضربات الثابتة في وقت يهز فيه ميسي شباك المنافسين عن طريق مراوغة دفاعات الخصوم.

وواصل "الكون" أنه "كم هدفا شاهدنا لكريستيانو من ركلة حرة مباشرة؟ من بين أفضل 20 هدفا له فإن 15 منها من ركلة حرة، في حين أن أفضل 20 هدفا لليو جاء 15 منها بعد مراوغة 5 لاعبين".

وتابع أغويرو تصريحاته المثيرة للجدل، إذ اعتبر أن هدف رونالدو الذي سجله لصالح مانشستر يونايتد في شباك بورتو عام 2009 من مسافة 35 ياردة وحصل بموجبه "الدون" على جائزة بوشكاش لأجمل هدف في ذلك العالم جاء "بضربة حظ"، مؤكدا أن حارس المرمى "ارتكب خطأ في التعامل مع الكرة" كما يقول.

🚀 Cristiano Ronaldo scored one of the greatest goals in #UCL history #OTD in 2009! 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/LvfpnHSbLT — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 15, 2021

واعتزل أغويرو كرة القدم بشكل رسمي في 15 ديسمبر/كانون الأول 2021 بعد معاناته من متاعب صحية في القلب.

ولعب أغويرو خلال مسيرته 685 مباراة مع أندية مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد وبرشلونة وإندبندينتي، سجل خلالها 385 هدفا وقدم 119 تمريرة حاسمة، وفاز بـ18 لقبا أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز 5 مرات مع "السيتزنز".

كما تُوج أغويرو بلقب كوبا أميركا مع منتخب الأرجنتين في صيف عام 2021، أي قبل 6 أشهر تقريبا من اعتزاله.