دراج بسباق فرنسا يطالب ماكرون بإعادة لوحة موناليزا لإيطاليا

طالب الدراج الإيطالي ألبرتو بيتيول المشارك في سباق فرنسا للدراجات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، بإعادة لوحة الموناليزا إلى إيطاليا.

وكتب بيتيول عبر تويتر مستخدما التهجئة الإيطالية لرائعة الفنان ليوناردو دا فينشي "سيدي الرئيس، من فضلك أعد إلينا الموناليزا وشكرا على مجيئك للسباق".

وزار ماكرون أكبر سباق دراجات في العالم أمس الخميس وصافح بيتيول.

ورحل دافنشي عن موطنه إيطاليا عندما توفي راعيه وقضى سنواته الأخيرة في فرنسا كضيف على الملك الفرنسي حتى توفي في مايو/أيار 1519 في قصر لوار فالي الذي أصبح منزله.

وبعد وفاته، ورث مساعده العمل وباعه لملك فرنسا فرانسيس الأول مقابل 4 آلاف عملة ذهبية.

تم الاحتفاظ بلوحة الموناليزا في القصر إلى أن نقل الملك لويس الرابع عشر اللوحة إلى قصر فرساي. وبعد الثورة الفرنسية نقلت إلى متحف اللوفر حيث لا تزال معروضة.

وتزايدت الضغوط في السنوات الماضية لإعادة اللوحة إلى إيطاليا بصورة دائمة.