تحدي الأندية.. بطولة جديدة بين بطلي أوروبا وأميركا الجنوبية

أطلق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) واتحاد كرة القدم في أميركا الجنوبية "كونميبول" (CONMEBOL) اليوم الجمعة بطولة (تحدي الأندية) الجديدة التي تجمع بين بطل الدوري الأوروبي، إشبيلية الإسباني، والفائز بكأس سودامريكانا، انديبندينتي ديل فايي الإكوادوري.

وفي اطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الاتحادين، فإن النسخة التجريبية من البطولة ستقام في 19 من الشهر الجاري في ملعب رامون سانشيز بيزخوان في إشبيلية.

وقال الكونميبول في بيان إن "تحدي الأندية مباراة واحدة تقام على مدار 90 دقيقة. لا يوجد وقت إضافي، لذا إذا انتهى الوقت الأصلي بالتعادل، تحتكم مباشرة لركلات الترجيح".

وأضاف "سيحصل الفائز على درع وميداليات مصممة خصيصا للمناسبة".

وتحمل هذه النسخة اسم (أنطونيو بويرتا الثاني عشر) تكريما لذكرى لاعب إشبيلية السابق الذي توفي في 2007 عن عمر 22 عاما بعدما تعرض لأزمة قلبية.