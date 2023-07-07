انتقل اللاعب التركي الشاب أردا غولر إلى ريال مدريد الإسباني، بعدما تألق بشكل كبير في الدوري المحلي الممتاز وأصبح من أهم نجوم كرة القدم التركية الواعدين.

ونجح غولر (18 عاما) في إظهار موهبته الحقيقية مع فريقه فنربخشة والمنتخب التركي في عدد قليل من المباريات خلال الموسم الماضي، ما جعله محط أنظار كشافة الأندية الأوروبية الكبرى، قبل أن يقع اختياره على ريال مدريد مفضلا إياه على غريمه برشلونة.

وأعلن ريال مدريد، أمس الخميس، تعاقده مع غولر من فنربخشة لمدة 6 أعوام، في ظل سعي الملكي لتجديد دماء الفريق.

وتشبه طريقة أداء ومهارات غولر العالية في المراوغة والتسجيل إلى حد كبير مسعود أوزيل، النجم الألماني التركي الأصل، الذي يتوقع البعض أن يكون خليفته منهم أوزيل نفسه الذي قال عنه "سيصبح نجما عالميا"، إذ حظي النجم الشاب بمزاملة النجم الكبير في فنربخشة.

ولد غولر في العاصمة أنقرة بتاريخ 25 فبراير/شباط 2005.

استخرج أول رخصة لاعب بمرحلة الهواة في 15 أغسطس/آب 2014، عندما كان لاعبا في قواعد نادي غنتشلر بيرليغي بأنقرة، وفي موسم 2017-2018 عمل جامعا للكرات في مباراة فريقه مع طرابزون سبور بالجولة الـ21 من الدوري التركي الممتاز.

غولر الذي قال في تصريح للأناضول بعد تلك المباراة "لقد شعرت بإثارة كبيرة لدرجة كنت أسمع دقات قلبي بوضوح"، انتقل إلى فنربخشة في 20 فبراير/شباط 2019.

وبعد أقل من عامين، وقّع عقده الاحترافي الأول مع فنربخشة عندما كان في الـ15 من عمره، بتاريخ 13 يناير/كانون الثاني 2021.

وتمكن غولر من إثبات موهبته خلال وقت قصير مع فنربخشة، الأمر الذي مهّد له الطريق إلى المنتخب التركي أولا، ومن ثم فتح له أبواب القارة الأوروبية من بوابة ريال مدريد، بعد 30 شهرا فقط من احترافه.

7 أهداف في 32 مباراة

ارتدى غولر قميص فنربخشة أول مرة في مباراته ضد ميدبول باشاك شهير في دوري الناشئين تحت 14 عاما بتاريخ 3 مارس/آذار 2019، قبل أن ينتقل للفئة تحت 15 و16 سنة في موسم 2019-2020، ثم فريق تحت 19 عاما في الموسم التالي.

لعب مع الفريق الأول لفنربخشة في موسم 2021 ـ 2022، في مباراته ضد أنطاليا سبور بتاريخ 22 أغسطس/آب 2021، حيث دخل في الدقيقة 86 ونجح في تقديم تمريرة حاسمة سجل منها الفريق ليقدم أوراق اعتماده سريعا.

وسجل غولر باكورة أهدافه مع فنربخشة في المباراة ضد ألانيا سبور بتاريخ 13 مارس/آذار 2022.

وفي موسم 2022-2023، شارك غولر مع فنربخشة في 20 مباراة بالدوري الممتاز، و5 مباريات في بطولة الكأس التي تمكن الفريق من إحراز لقبها بنهاية المطاف.

🟡🔵 17-year-old Arda Güler 🤩 Dancing around defenders ✅

Dominating the midfield ✅ @Fenerbahce | #UEL pic.twitter.com/NVVIO6QfUk — UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 22, 2022

وشارك غولر مع فنربخشة في 12 مباراة الموسم قبل الماضي و20 الموسم الماضي، نجح خلالها في تسجيل 7 أهداف، بينما سجل هدفا واحدا في مشاركات الفريق في بطولة كأس تركيا.

كما شارك النجم الشاب مع منتخب تركيا في 4 مباريات وسجل هدفا رائعا ضد ويلز.

لعب الشاب الواعد مباراتين مع منتخب تركيا تحت 17 عاما 2021، قبل أن يرتقي للمنتخب الأول ويدعم صفوفه في 3 مباريات عام 2022.

واستدعي غولر إلى قائمة المنتخب التركي الأول، لأول مرة، الخاصة بمباراتيه الوديتين ضد كل من أسكتلندا وتشيكيا بتاريخ 16 و19 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حيث ارتدى قميص المنتخب لأول مرة بدخوله بالدقيقة 68 من عمر المباراة ضد تشيكيا.

وشارك غولر في 3 مباريات مع المنتخب حتى الآن من العام الجاري، ضد كل من كرواتيا ولاتفيا وويلز، في منافسات تصفيات بطولة أمم أوروبا.

ووقّع غولر على هدفه الأول مع المنتخب بطريقة رائعة جدا في مباراته ضد ويلز بتاريخ 20 يونيو/حزيران الماضي.

ومع تألقه الكبير في موسم 2022-2023 تنافس عدد من الأندية الأوروبية الكبرى على الظفر بخدمات الشاب التركي الواعد، أبرزها عملاقا الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، قبل أن يختار فريق العاصمة الملكي.

🧨 @10ardaguler 🧨

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