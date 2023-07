يوم أبكى غوارديولا جيسوس ودفعه للرحيل عن مانشستر سيتي

اعترف البرازيلي غابرييل جيسوس مهاجم أرسنال الإنجليزي بأنه قرر -عام 2022- الرحيل عن مانشستر سيتي، بعدما بكى بسبب قرار فني اتخذه مدربه السابق الإسباني بيب غوارديولا، كان بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير.

وروى جيسوس ما حدث خلال مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2021-2022، والتي جلس فيها على مقاعد البدلاء.

وقال جيسوس في تصريحات نقلتها شبكة "إي إس بي إن" (ESPN) الشهيرة "كان لدينا مباراة على أرضنا ضد باريس سان جيرمان في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، يومها قرر بيب وضع أولكسندر زينتشينكو (لاعب أرسنال حاليا) في مركز 9 مهاجما وهميا. إنه ضرب من الجنون".

