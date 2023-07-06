يوم أبكى غوارديولا جيسوس ودفعه للرحيل عن مانشستر سيتي

اعترف البرازيلي غابرييل جيسوس مهاجم أرسنال الإنجليزي بأنه قرر -عام 2022- الرحيل عن مانشستر سيتي، بعدما بكى بسبب قرار فني اتخذه مدربه السابق الإسباني بيب غوارديولا، كان بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير.

وروى جيسوس ما حدث خلال مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2021-2022، والتي جلس فيها على مقاعد البدلاء.

وقال جيسوس في تصريحات نقلتها شبكة "إي إس بي إن" (ESPN) الشهيرة "كان لدينا مباراة على أرضنا ضد باريس سان جيرمان في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، يومها قرر بيب وضع أولكسندر زينتشينكو (لاعب أرسنال حاليا) في مركز 9 مهاجما وهميا. إنه ضرب من الجنون".

Gabriel Jesus explained how Pep Guardiola made him want to leave Manchester City 🗣️ pic.twitter.com/Hyc1EhvjBC — ESPN FC (@ESPNFC) July 6, 2023

وأضاف أنه "في اليوم الذي سبق المباراة، وضعني بيب مهاجما ولم يضع زينتشينكو في ذلك المركز، حتى أن زميلي قال لي مازحا شعرت بالسوء لأجلك".

وواصل جيسوس أنه "قبل المباراة وأثناء اجتماعنا، أخبرنا غوارديولا بالتشكيل، ثم ذهب الفريق لتناول الطعام ثم الراحة لمدة 30 دقيقة، لكني لم آكل بل ذهبت إلى غرفتي مباشرة وبكيت".

وأوضح أنه "حينها اتصلت بأمي وأخبرتها بأنني أريد المغادرة، وقلت لها إنه (غوارديولا) اختار زينتشينكو الظهير الأيسر بدلا مني في المقدمة.. أُصبت بالجنون".

وفي تلك المباراة، تقدّم كيليان مبابي للفريق الضيف في الدقيقة 50، بعدها طلب بيب من لاعبه السابق جيسوس إجراء عمليات الإحماء.

وقرر غوارديولا سحب زينتشينكو وأشرك جيسوس بدلا منه في الدقيقة 54، بعدها قدّم البرازيلي تمريرة حاسمة سجل منها رحيم ستيرلنغ هدف التعادل (63)، قبل أن يحرز بنفسه الهدف الثاني وهدف الفوز للسيتزنز (76).

وعن تلك اللحظة، قال جيسوس إن "غوارديولا طلب مني إجراء عمليات الإحماء بعد 5 دقائق من تسجيل مبابي هدف باريس. دخلت وقدمت تمريرة وسجلت هدفا، فانقلبت المباراة لصالحنا بنتيجة 2-1".

وزاد أنه "في المباراة التالية من دوري الأبطال (خسرها مانشستر سيتي أمام لايبزيغ 1-2)، اعتقدت أنني سألعب، لكن ذلك لم يحدث".

وختم جيسوس بأن "غوارديولا فعل الكثير من هذه المواقف، وهذا ليس بالأمر السهل على لاعب يريد أن يتطور، إنه أمر صعب بالفعل، حينها لم أعد أرغب في البقاء وقررت المغادرة".

ودافع غابرييل جيسوس عن قميص مانشستر سيتي في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني 2017 إلى سوق الانتقالات الصيفية عام 2022، وخلال تلك الفترة لعب 236 مباراة في جميع البطولات، وسجل خلالها 95 هدفا، وقدّم 46 تمريرة حاسمة.

كما تُوّج جيسوس مع السيتزنز بـ11 لقبا، هي: الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات، ومثلها في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، ولقبان في كأس الدرع الخيرية (السوبر الإنجليزي)، ولقب وحيد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

أما في موسمه الأول مع أرسنال، فلعب جيسوس 33 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 11 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة، وهو يرتبط بعقد مع "المدفعجية" يمتد حتى 30 يونيو/حزيران 2027.