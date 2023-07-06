"فقدنا هويتنا".. شفاينشتايغر يُحمل غوارديولا مسؤولية تراجع نتائج الكرة الألمانية

يؤمن النجم المعتزل باستيان شفاينشتايغر أن الإسباني بيب غوارديولا، أضر بكرة القدم الألمانية وذلك بعد سنوات من رحيله عن تدريب بايرن ميونخ.

ويمر منتخب ألمانيا بأزمة عميقة على مستوى النتائج والإنجازات، فـ"المانشافت" ودّع مونديال روسيا 2018 وقطر 2022 من دور المجموعات، وذلك بعد فوزه باللقب في مونديال البرازيل 2014.

كما غادر كأس أوروبا "يورو 2016" من نصف النهائي، وكذلك في "يورو 2020" من ثمن النهائي، وفشل المنتخب في تجاوز الدور الأول في النسخ الثلاث التي جرت في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

واتهم شفاينشتايغر غوارديولا بالمسؤولية عن الوضع الذي وصلت إليه الكرة الألمانية لأنه غيّر اللعبة هناك بطريقة "سلبية".

وقال شفاينشتايغر في مقابلة مع موقع "توك سبورت" (Talk Sport) الإنجليزي، إنه "عندما وصل إلى هنا كان الجميع يرى أنه علينا أن نلعب كرة القدم التي تركّز على التمريرات القصيرة. لكن ما حدث في النهاية هو أننا فقدنا هويتنا، أعتقد أن الدول الأخرى كانت تعتبرنا دائما فريقا قتاليا حتى النهاية".

“There was a lot of change when Pep came!” “We lost our strengths over the last 7 years. We were more focussed on nice passing.”@BSchweinsteiger claims Guardiola’s time in Germany has damaged the national team. pic.twitter.com/FqaWmBqdDK — talkSPORT (@talkSPORT) July 6, 2023

وواصل أنه "فقدنا هذه الميزة على مدار السنوات السبع أو الثماني الماضية، لأننا نسيناها ببساطة. وأصبحنا نركّز أكثر على تمرير الكرة بشكل جميل".

ولم تقف هذه الأزمة على الفريق الأول لمنتخب ألمانيا، إذ ودّع فريق الشباب بطولة كأس أوروبا تحت 21 عاما الجارية حاليا في جورجيا ورومانيا من الدور الأول بتذيله المجموعة الثالثة.

ويعتقد شفاينشتايغر أن غوارديولا أحد أسباب تراجع قوة الدوري الألماني الذي يحتكر لقبه فريق بايرن ميونخ منذ موسم 2012-2013 حتى الآن، وقال إن "بطولتنا لم تعد مخيفة كما كانت من قبل".

وأشرف غوارديولا على تدريب بايرن ميونخ لـ3 مواسم (من 2013 حتى 2016)، وخلال هذه الفترة قاد العملاق "البافاري" في 161 مباراة بجميع البطولات، فاز في 124 وتعادل في 16 وخسر 21 مباراة، وسجل فريقه 414 هدفا واستقبلت شباكه 128 هدفا.

Bastian Schweinsteiger pense que Pep Guardiola a été néfaste pour le foot allemand 🇩🇪 "C'est une situation très délicate pour l'équipe nationale allemande et le football allemand en général. Je pense qu'il y a eu beaucoup de changements. Vous savez, lorsque Pep Guardiola est… pic.twitter.com/LhLNIR0E5r — Footballogue (@Footballogue) July 6, 2023

وتُوج بايرن ميونخ تحت قيادة غوارديولا بـ3 ألقاب في الدوري الألماني واثنين في كأس ألمانيا ولقب وحيد في كأس السوبر الأوروبي ومثله في كأس العالم للأندية، كما ودّع الفريق "البافاري" دوري الأبطال في المواسم الثلاثة من نصف النهائي وجميعها أمام فرق إسبانية هي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد على الترتيب.

يُذكر أن شفاينشتايغر أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول 2019 بعد مسيرة حافلة بالألقاب والإنجازات أبرزها الدوري الألماني (8) ودوري أبطال أوروبا (1) وكأس العالم للأندية (1)، وكأس العالم مع منتخب ألمانيا 2014.