"فقدنا هويتنا".. شفاينشتايغر يُحمل غوارديولا مسؤولية تراجع نتائج الكرة الألمانية

يؤمن النجم المعتزل باستيان شفاينشتايغر أن الإسباني بيب غوارديولا، أضر بكرة القدم الألمانية وذلك بعد سنوات من رحيله عن تدريب بايرن ميونخ.

ويمر منتخب ألمانيا بأزمة عميقة على مستوى النتائج والإنجازات، فـ"المانشافت" ودّع مونديال روسيا 2018 وقطر 2022 من دور المجموعات، وذلك بعد فوزه باللقب في مونديال البرازيل 2014.

كما غادر كأس أوروبا "يورو 2016" من نصف النهائي، وكذلك في "يورو 2020" من ثمن النهائي، وفشل المنتخب في تجاوز الدور الأول في النسخ الثلاث التي جرت في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

واتهم شفاينشتايغر غوارديولا بالمسؤولية عن الوضع الذي وصلت إليه الكرة الألمانية لأنه غيّر اللعبة هناك بطريقة "سلبية".

وقال شفاينشتايغر في مقابلة مع موقع "توك سبورت" (Talk Sport) الإنجليزي، إنه "عندما وصل إلى هنا كان الجميع يرى أنه علينا أن نلعب كرة القدم التي تركّز على التمريرات القصيرة. لكن ما حدث في النهاية هو أننا فقدنا هويتنا، أعتقد أن الدول الأخرى كانت تعتبرنا دائما فريقا قتاليا حتى النهاية".

“There was a lot of change when Pep came!”

“We lost our strengths over the last 7 years. We were more focussed on nice passing.”@BSchweinsteiger claims Guardiola’s time in Germany has damaged the national team. pic.twitter.com/FqaWmBqdDK

